رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية في العباسية.. صور

زار اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يناير ٢٠٢٤ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية بالعباسية، لتهنئة قداسته بحلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤م.

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كان اللقاء مفعما بروح المحبة والمودة والإخاء.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

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صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.