رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية في العباسية.. صور

زار اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يناير ٢٠٢٤ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية بالعباسية، لتهنئة قداسته بحلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤م.
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كان اللقاء مفعما بروح المحبة والمودة والإخاء.
حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشارون نواب رئيس الهيئة:
المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى.
والمستشار محمد حسن الأمين العام.
والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
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صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.