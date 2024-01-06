فرع القومى للمرأة بأسوان يشكر المحافظ على دعمه لإنجازات المجلس في 2023

وجه أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان لدعمه ورعايته لجميع الأنشطة والفعاليات التى يقوم بها المجلس مما ساهم فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام المنقضى 2023، والأعوام السابقة له ، مقدمين شكرهم أيضاً لكافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمحليات لمعاونة أعضاء المجلس ، وتقديم كافة التيسيرات لتوصيل رسالته على الوجه الأكمل .

وقدم محافظ أسوان شكره لفرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع لما يقدمونه من جهود هادفة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتزامن مع الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى يقدمها فرع المجلس داخل قرى حياة كريمة بالتعاون مع الجهات المختلفة كالأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم لرفع الوعى بمختلف القضايا المجتمعية ليس لدى المرأة الأسوانية فقط ، بل لدى الرجال والشباب والنشء ليجسدوا بذلك ملحمة عظيمة من العمل الوطنى والمجتمعى الراقى .

المجلس القومى للمرأة

وأكد المحافظ أن ذلك ليس بجديد على أهل أسوان الذين يتميزون بتلاحمهم وتكاتفهم، والعمل بروح الفريق الواحد بعزيمة وإصرار ، وتفانى وإخلاص للوصول للمزيد من النجاحات والإنجازات التى تهدف لتحقيق الصالح العام.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى سلسلة الإنجازات التى حققها الفرع على مدار العام المنقضى داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

جهود وإنجازات

وتمثلت الانجازات فى عقد 1828 جلسة من جلسات الدوار ضمن مبادرة "تنمية الأسرة المصرية " استهدفت 91 ألف و 252 مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى عقد 16 أمسية ثقافية استهدفت 13 ألف و 850 مواطن ومواطنة، وكذا دورات للتثقيف المالى استهدفت 70 سيدة، و30 دورة لريادة الأعمال استهدفت 750 سيدة، فضلاً عن تنظيم معسكرات "دوى" التى استفاد منها 562 طالبة.

وقالت إنه تم بالتوازى تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" بإجمالى 16 حملة تضمنت 215 ألف زيارة، استهدفت حوالى 1.2 مليون سيدة ورجل وطفل ، وكذا تنفيذ 4 حملات لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" تضمنت 51 ألف زيارة ، واستهدفت 312 ألف و 868 سيدة ورجل وطفل، فضلاً عن تنظيم مأموريات لإصدار بطاقة الرقم القومى استهدفت 837 سيدة، كما تلقى مكتب شكاوى المرأة نحو 244 شكوى ، وتم التعامل الإيجابي معها ، وهو الذى تكامل مع قيام عضوات وأعضاء ورائدات وميسرات فرع المجلس للسيدات للإدلاء بأصواتهن على مدار أيام الإنتخابات الرئاسية فى ديسمبر الماضى، وهو ما ساهم فى توافد الكثير من السيدات على اللجان الإنتخابية بشكل مشرف.