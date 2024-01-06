عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرع القومى للمرأة بأسوان يشكر المحافظ على دعمه لإنجازات المجلس في 2023

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

وجه أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان لدعمه ورعايته لجميع الأنشطة والفعاليات التى يقوم بها المجلس مما ساهم فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام المنقضى 2023، والأعوام السابقة له ، مقدمين شكرهم أيضاً لكافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمحليات لمعاونة أعضاء المجلس ، وتقديم كافة التيسيرات لتوصيل رسالته على الوجه الأكمل .

وقدم محافظ أسوان شكره لفرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع لما يقدمونه من جهود هادفة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتزامن مع الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى يقدمها فرع المجلس داخل قرى حياة كريمة بالتعاون مع الجهات المختلفة كالأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم لرفع الوعى بمختلف القضايا المجتمعية ليس لدى المرأة الأسوانية فقط ، بل لدى الرجال والشباب والنشء ليجسدوا بذلك ملحمة عظيمة من العمل الوطنى والمجتمعى الراقى .

محافظ أسوان يحيل واقعة ضبط ممتلكات عامة مسروقة ومخزنة كخردة للنيابة العامة

محافظ أسوان يشيد بدور فرع قومي المرأة للمشاركة المجتمعية الجادة بجميع المجالات

المجلس القومى للمرأة

وأكد المحافظ أن ذلك ليس بجديد على أهل أسوان الذين يتميزون بتلاحمهم وتكاتفهم، والعمل بروح الفريق الواحد بعزيمة وإصرار ، وتفانى وإخلاص للوصول للمزيد من النجاحات والإنجازات التى تهدف لتحقيق الصالح العام.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى سلسلة الإنجازات التى حققها الفرع على مدار العام المنقضى داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

محافظ أسوان : دخول أي مشروعات منفّذة الخدمة مباشرة من أجل المواطن

محافظ أسوان يبحث مع سفير دولة البوسنة والهرسك سبل التعاون الثنائى

جهود وإنجازات

وتمثلت الانجازات فى عقد 1828  جلسة من جلسات الدوار ضمن مبادرة "تنمية الأسرة المصرية " استهدفت 91 ألف و 252 مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى عقد 16 أمسية ثقافية استهدفت 13 ألف و 850 مواطن ومواطنة، وكذا دورات للتثقيف المالى استهدفت 70 سيدة، و30 دورة لريادة الأعمال استهدفت 750 سيدة، فضلاً عن تنظيم معسكرات "دوى" التى استفاد منها 562 طالبة.

وقالت إنه تم بالتوازى تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" بإجمالى 16 حملة تضمنت 215 ألف زيارة، استهدفت حوالى 1.2 مليون سيدة ورجل وطفل ، وكذا تنفيذ 4 حملات لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" تضمنت 51 ألف زيارة ، واستهدفت 312 ألف و 868 سيدة ورجل وطفل، فضلاً عن تنظيم مأموريات لإصدار بطاقة الرقم القومى استهدفت 837 سيدة، كما تلقى مكتب شكاوى المرأة نحو 244 شكوى ، وتم التعامل الإيجابي معها ، وهو الذى تكامل مع قيام عضوات وأعضاء ورائدات وميسرات فرع المجلس للسيدات للإدلاء بأصواتهن على مدار أيام الإنتخابات الرئاسية فى ديسمبر الماضى، وهو ما ساهم فى توافد الكثير من السيدات على اللجان الإنتخابية بشكل مشرف.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يحيل واقعة ضبط ممتلكات عامة مسروقة ومخزنة كخردة للنيابة العامة

ترشيحاتنا

بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

الأكثر شيوعًا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو

نصر الله لا يهددنا من فراغ.. صحيفة عبرية تكشف تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات حزب الله العسكرية

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

النائب مجاهد نصار الخضراوي على توفير منفذ لبيع السكر بأسعار مخفضة بميت نما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فيديو

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ