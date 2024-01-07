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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على متهم في «أحداث عنف أبو النمرس»

الحكم على متهم بـ«أحداث
الحكم على متهم بـ«أحداث عنف أبو النمرس»

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأربعاء المقبل، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.

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يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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