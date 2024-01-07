تعرف على آخر موعد لسحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

حددت هيئة النيابة الإدارية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير، آخر موعد في مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "صدى البلد" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.

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- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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وتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة التى بدات من 16 ديسمبر وتستمر حتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.