عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على آخر موعد لسحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

حددت هيئة النيابة الإدارية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير، آخر موعد في مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "صدى البلد" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.

اقرأ أيضًا : 

txt

العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

txt

خان العشرة وشنق ابن صاحب العمل لطلب فدية.. الأب: كان أملي يطلع حاجة كبيرة

txt

المرافعة في محاكمة 22 متهما بـ الهيكل الإداري للإخوان.. غدا

txt

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

 

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

 

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

 

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 اقرأ أيضًا : 

txt

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

txt

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد

txt

ننشر فيديو انهيار سور عمارة بـ وسط البلد وتحطم 7 سيارات

txt

بالصور.. إصابة شخص وتحطم 7 سيارات في إنهيار سور عقار سكني بالقاهرة

txt

14سنة "عشرة".. سيدة تطالب زوجها بـ10 آلاف جنيه أمام محكمة الأسرة لسبب غريب

txt

وزير العدل والغضبان يتفقدان عددا من المنشآت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد| صور

txt

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

txt

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد

txt

ننشر فيديو انهيار سور عمارة بـ وسط البلد وتحطم 7 سيارات

txt

بالصور.. إصابة شخص وتحطم 7 سيارات في إنهيار سور عقار سكني بالقاهرة

txt

14سنة "عشرة".. سيدة تطالب زوجها بـ10 آلاف جنيه أمام محكمة الأسرة لسبب غريب

txt

وزير العدل والغضبان يتفقدان عددا من المنشآت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد| صور

txt

العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

txt

خان العشرة وشنق ابن صاحب العمل لطلب فدية.. الأب: كان أملي يطلع حاجة كبيرة

txt

المرافعة في محاكمة 22 متهما بـ الهيكل الإداري للإخوان.. غدا

txt

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

txt

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

txt

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد

txt

ننشر فيديو انهيار سور عمارة بـ وسط البلد وتحطم 7 سيارات

txt

بالصور.. إصابة شخص وتحطم 7 سيارات في إنهيار سور عقار سكني بالقاهرة

txt

14سنة "عشرة".. سيدة تطالب زوجها بـ10 آلاف جنيه أمام محكمة الأسرة لسبب غريب

txt

وزير العدل والغضبان يتفقدان عددا من المنشآت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد| صور

txt

العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

txt

خان العشرة وشنق ابن صاحب العمل لطلب فدية.. الأب: كان أملي يطلع حاجة كبيرة

txt

المرافعة في محاكمة 22 متهما بـ الهيكل الإداري للإخوان.. غدا

txt

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

txt

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

txt

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد

txt

ننشر فيديو انهيار سور عمارة بـ وسط البلد وتحطم 7 سيارات

txt

بالصور.. إصابة شخص وتحطم 7 سيارات في إنهيار سور عقار سكني بالقاهرة

txt

14سنة "عشرة".. سيدة تطالب زوجها بـ10 آلاف جنيه أمام محكمة الأسرة لسبب غريب

txt

وزير العدل والغضبان يتفقدان عددا من المنشآت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد| صور

txt

العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

txt

خان العشرة وشنق ابن صاحب العمل لطلب فدية.. الأب: كان أملي يطلع حاجة كبيرة

txt

المرافعة في محاكمة 22 متهما بـ الهيكل الإداري للإخوان.. غدا

txt

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

txt

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

txt

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد

txt

ننشر فيديو انهيار سور عمارة بـ وسط البلد وتحطم 7 سيارات

txt

بالصور.. إصابة شخص وتحطم 7 سيارات في إنهيار سور عقار سكني بالقاهرة

txt

14سنة "عشرة".. سيدة تطالب زوجها بـ10 آلاف جنيه أمام محكمة الأسرة لسبب غريب

txt

وزير العدل والغضبان يتفقدان عددا من المنشآت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد| صور

txt

العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

txt

خان العشرة وشنق ابن صاحب العمل لطلب فدية.. الأب: كان أملي يطلع حاجة كبيرة

txt

المرافعة في محاكمة 22 متهما بـ الهيكل الإداري للإخوان.. غدا

txt

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

وتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة التى بدات من 16 ديسمبر وتستمر حتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية حقوق شرطة وظيفة معاون بالنيابة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: نهنئ أنفسنا على انتخاب الرئيس السيسي لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة

عقوبة قاسية تنتظر هاني شاكر في واقعة إهانة أحمد دياب

تعرف على آخر موعد لسحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

وزير خارجية أمريكا يزور الأردن اليوم في ثالث جولاته بالمنطقة

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

21 شهيدا و50 مصابا إثر قصف إسرائيلي على خان يونس ومخيم المغازي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوروا هذا المنتج.. إعلان إسرائيلي مستفز بشأن غزة

هتخلصك من السمنة نهائي.. ابتكار طريقة غريبة للتحكم في الشهية

مقطع فيديو لأب فلسطيني تنفطر له القلوب.. لن تتوقع ماذا فعل

ممثل شهير يثير الجدل قبل ساعات من وفاته.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

اﻟﻤﺰﻳﺪ