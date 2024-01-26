قيادي بحركة فتح: السيسي أفشل المشروع الصهيوني في غزة.. مصطفى بكري يُوجّه رسالة نارية لـ «نتنياهو» | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

الأسبوع كله أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بعد عدد من الارتفاعات في درجات الحرارة بداية الأسبوع، إلا أن اليوم شهد انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار في معظم محافظات الجمهورية مع اختلافها من منطقة لأخرى.

قيادي بحركة فتح: الرئيس السيسي أفشل المشروع الصهيوني في غزة

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفشل المشروع الصهيوني في قطاع غزة، مشيدا بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني، وجلب العديد من المسؤولين في ألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى معبر رفح لمشاهدة الأوضاع على الحقيقة.

وزير العدل الفلسطيني: المحكمة الدولية قادرة على وقف جرائم إسرائيل بقطاع غزة

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يرتكب في حق الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية دليل قاطع على أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وأنهم مستمرين في انتهاك القانون الدولي للشعب الفلسطيني، وإسرائيل يجب أن تعاقب حول جرائمها في قطاع غزة.

أسامة ربيع: قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة.

ردًا على التهديدات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا|مصطفى بكري يُوجّه رسالة نارية لـ «نتنياهو»|فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة المصرية ترد على التهديدات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا، هذا الموقف تاريخي لمصر، وهو موقف وطني يعبر عن الشارع المصري.

مصطفى بكري: الشرطة المصرية تعرضت لمؤامرة شديدة بعد 28 يناير 2011|فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشرطة المصرية تعرضت لمؤامرة شديدة بعد أحداث 28 يناير 2011، مشيرًا إلى أن ثورة يناير تم توظيفها لمؤامرة ضد الشرطة المصرية.

بقذائف الهاون.. فصائل فلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال في خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آليات وجنود الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

أكبر شريك تجاري|سفير الصين بالقاهرة: استثماراتنا في مصر تزداد عامًا بعد آخر.. فيديو

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر، مشيرا إلى أن هناك علاقات استراتيجية متبادلة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الارتفاعات الجنونية في أسعار المعدن الأصفر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تدافعا كبيرا من بعض المواطنين وراء بعض الأحاديث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول أن أسعار الذهب ستتضاعف وتوقعات حول أرقام بعيدة تماما، وهو ما يجعل البعض يندفع على شراء الذهب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الجميع يزايد على "السوشيال ميديا" حول أسعار الذهب في السنوات المقبلة.