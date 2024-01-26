توك شو| مفاجآت بأسعار الذهب والدولار والأرز والدواجن.. وطقس اليوم يشهد برودة كبيرة

شهدت أخبار التوك شو، عدد من القضايا والآراء الساخنة التي شغلت بال الرأي العام، وجاء على رأسها القضية الفلسطينية، وارتفاع أسعار النفط العالمية، ومفاجات بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 26/1/2024 لحظة بلحظة.. تعرف عليها
قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.
الدواجن بـ68 جنيها اليوم.. ومفاجأة بشأن الأسعار في رمضان 2024
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر العلف ارتفع في الفترة الأخيرة ووصل لـ 28 ألفا، بعد أن كان بـ 22 ألفا، وأن سعر الذرة بـ 18 ألفا، والصويا بـ 38 ألفا.
3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم درجات الحرارة مستمرة في الإنخفاض على معظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم والتي تحجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي زيادة الاحساس بانخفاض قيم الحرارة.
انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين
قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب الحالية مبالغ فيها، وهذا بسبب تدافع المواطنين على شراء الذهب في الفترة الأخيرة، وأن الشعبة أصدرت بيان تحذر المواطنين من عمليات الشراء الكثيرة، خلال هذه الفترة، ويتم توضيح الحقائق للمواطنين.
شعبة الأرز تعلن مفاجأة للمواطنين بعد شائعة الكيلو بـ 40 جنيها
رد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على ما ينشر عبر السوشيال ميديا، بشأن ارتفاع أسعار الأرز، خلال الفترة الأخيرة، وقال إن أسعار الأرز لن ترتفع وما يحدث مجرد شائعات.
كواليس إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ أثناء مران المنتخب بكوت ديفوار
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " كواليس إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ أثناء مران المنتخب بكوت ديفوار".
90 دولارا للبرميل|ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غـ زة
أذعت فضائية أكسترا نيوز بغرفة الأخبار تقريرا مفصلا عن "تراجع أسعار النفط عالميا"، لم يسلم قطاع النفط من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة هذا ما اكدته مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية والتى توقعت إرتفاع اسعار النفط العالمية الى ٩٠ دولار للبرميل بسبب استمرار العداون وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لابد من تدخل القوى العظمى للضغط على إسرائيل
كد الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه لا بد من تدخلات لقوى عظمى للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.