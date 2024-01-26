توك شو| مفاجآت بأسعار الذهب والدولار والأرز والدواجن.. وطقس اليوم يشهد برودة كبيرة

شهدت أخبار التوك شو، عدد من القضايا والآراء الساخنة التي شغلت بال الرأي العام، وجاء على رأسها القضية الفلسطينية، وارتفاع أسعار النفط العالمية، ومفاجات بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم.

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر العلف ارتفع في الفترة الأخيرة ووصل لـ 28 ألفا، بعد أن كان بـ 22 ألفا، وأن سعر الذرة بـ 18 ألفا، والصويا بـ 38 ألفا.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم درجات الحرارة مستمرة في الإنخفاض على معظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم والتي تحجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي زيادة الاحساس بانخفاض قيم الحرارة.

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب الحالية مبالغ فيها، وهذا بسبب تدافع المواطنين على شراء الذهب في الفترة الأخيرة، وأن الشعبة أصدرت بيان تحذر المواطنين من عمليات الشراء الكثيرة، خلال هذه الفترة، ويتم توضيح الحقائق للمواطنين.

رد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على ما ينشر عبر السوشيال ميديا، بشأن ارتفاع أسعار الأرز، خلال الفترة الأخيرة، وقال إن أسعار الأرز لن ترتفع وما يحدث مجرد شائعات.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " كواليس إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ أثناء مران المنتخب بكوت ديفوار".

أذعت فضائية أكسترا نيوز بغرفة الأخبار تقريرا مفصلا عن "تراجع أسعار النفط عالميا"، لم يسلم قطاع النفط من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة هذا ما اكدته مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية والتى توقعت إرتفاع اسعار النفط العالمية الى ٩٠ دولار للبرميل بسبب استمرار العداون وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كد الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه لا بد من تدخلات لقوى عظمى للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.