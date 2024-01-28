عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنتهي بنهاية يناير.. فرصة للالتحاق بالتيرم الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية

الجامعات الخاصة والأهلية
الجامعات الخاصة والأهلية

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

الحق قبل ما يقفل آخر موعد للتقديم بالترم الثاني بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الجاري ، عن آخر موعد للتقدم تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين بنفس الحدود الدنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الاول.

txt

قرارات وزارية مرتقبة من التعليم العالي باجتماع الأعلى للجامعات اليوم

txt

أخر فرصة للتقديم في التيرم الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل

txt

التعليم العالي في أسبوع.. غدا.. بدء تدريبات الدفعة الثانية من الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

txt

صدور قرارات وزارية جديدة واختيار قيادات جامعية.. تفاصيل اجتماع الأعلى الجامعات قبل عقده غدا.. وموعد إعلان باقي نتائج امتحانات الترم الأول وانطلاق الفصل الدراسي الثاني

txt

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

txt

وزير التعليم العالي: انتهاء الجولة الدراسية لمديري مراكز التوظيف بسبعة أقاليم

txt

منها تعديل نظام التعليم المدمج|قضايا هامة على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات بعد قليل

txt

معهد البحوث الفلكية يستضيف ورشة عمل حول النسق العمراني للقاهرة التاريخية

txt

الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدوري اليوم

txt

التعليم العالي X أسبوع| البحوث الفلكية يساهم في اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض.. عاشور يتفقد الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بـ أبورديس

آخر موعد للتقديم للدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية 2024

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية والخاصة للدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، هو يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري.

شروط التقديم بالجامعات الخاصة للترم الثانى 2024

- يكون للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

- الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطباق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.

- في حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.

تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

كلية الطب: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 75%.

كلية طب الأسنان: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 74%.

كلية العلاج الطبيعي: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 76%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 74%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 73%.

كلية الصيدلة: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 72%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 74%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 71%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 70%.

كلية الطب البيطري: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 68 %، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة 66%.

كلية الهندسة: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 68%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 66%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 65%.

كلية علوم الحاسب: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 60%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 61%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 60%.

كليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 53%.

الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة الاسم ورقم الجلوس الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الالتحاق بالجامعات الأهلية آخر موعد للتقدم تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

قرارات وزارية مرتقبة من التعليم العالي باجتماع الأعلى للجامعات اليوم

أخر فرصة للتقديم في التيرم الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل

التعليم العالي في أسبوع.. غدا.. بدء تدريبات الدفعة الثانية من الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

صدور قرارات وزارية جديدة واختيار قيادات جامعية.. تفاصيل اجتماع الأعلى الجامعات قبل عقده غدا.. وموعد إعلان باقي نتائج امتحانات الترم الأول وانطلاق الفصل الدراسي الثاني

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وزير التعليم العالي: انتهاء الجولة الدراسية لمديري مراكز التوظيف بسبعة أقاليم

منها تعديل نظام التعليم المدمج|قضايا هامة على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات بعد قليل

معهد البحوث الفلكية يستضيف ورشة عمل حول النسق العمراني للقاهرة التاريخية

ترشيحاتنا

ترامب يدعم حاكم ولاية تكساس ضد إدارة بايدن.. ويتجاهل قضية الاعتداء الجنسي

الصحة: تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ3 ملايين مواطن

محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبوالفتح

هل ثبت أن ليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب؟.. اعرف موعدها الصحيح وكيفية إحيائها

عمرها 1.6 مليار سنة.. حفريات صينية تكشف «أقدم كائنات حية بالتاريخ»|تعرف عليها

أمطار تضرب تلك المناطق بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

تحذير من انتشاره.. انتبه من الإصابة بمرض السل وأعراضه وطرق العدوى

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

فيديو

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ