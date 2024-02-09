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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|دراسة تكشف عن كلمات المرور المخترقة الأكثر تسريبا عبر الإنترنت وسر حذف واتساب لحسابات الإسرائيليين المحتجزين في غزة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بتصميم مشابه لـ iPhone.. لافا تطلق هاتفا اقتصاديا بإمكانات جبارة

كشفت شركة لافا Lava الهندية، عن هاتف ذكي منخض التكلفة يحمل اسم Lava Yuva 3، والذي يستهدف محدودي الدخل بمواصفات رائعة وتصميم أنيق مقابل سعر رخيص.

 

رسوم قياسية.. ميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي

اعترضت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، وميتا Meta الشركة الأم لـ فيسبوك، على فكرة الدفع للاتحاد الأوروبي مقابل الإشراف التنظيمي على منصاتهما.

 

هتقلب الأسواق.. آيتل تطلق هواتف أندرويد مميزة بأرخص الأسعار

كشفت شركة آيتل itel الصينية، النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة itel P55، والتي تقدم بعض المواصفات البارزة على الرغم من أسعارها المعقولة.

 

20 كلمة مرور تُختَرَق في أقل من ثانية.. شوف باسووردك بينها

كشفت دراسة جديدة عن كلمات المرور الأكثر تسريبا عبر الإنترنت، بعد أن قام الخبراء بتحليل مجموعات ضخمة من البيانات، التي تم الإعلان عنها في عمليات الاختراق الأخيرة.

 

واتساب يحذف حسابات الإسرائيليين المحتجزين في غزة.. ما القصة؟

 

حذف تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، حسابات الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، الذين تم قتلهم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

 

بتشحنه غلط.. 3 خرافات شائعة حول بطارية آيفون لا تصدقها

تمثل عملية شحن هواتف آيفون إشكالية كبيرة لمستخدمي هذه الأجهزة الباهظة التكلفة، حيث يجب اتباع بعض التعليمات للحفاظ على عمر بطاريات أجهزة آيفون حتى تدوم لفترة أطول وتقدم أداء جيدا مع الاستخدام الطويل.

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