ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

نشرت الفنانة ليلي علوي صورة بصحبة الفنان الراحل هشام سليم من كواليس فيلم"يا مهلبية يا" ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت ليلي علوي على الصورة ، معلقة: “ذكريات جميلة افتكرتها لما شفت الصورة دي من كواليس فيلم ”يا مهلبية يا" ، مع الخلوق المحترم الراحل هشام سليم .

وأستكملت ليلي علوي: انبسطت جدا لما عرفت أنها جزء من معرض المصور المبدع فاروق إبراهيم اللى كان ضمن أسبوع اسكندرية للتصوير ، اللى دايما صوره بتفكرنا بذكرياتنا الحلوة دايما.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي فيلم "مقسوم" تدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى "أميتشي" وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد.

أبطال فيلم "مقسوم"

فيلم "مقسوم" من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني.

أحدث أعمال ليلي علوي

ومن ناحية اخري، استأنفت الفنانة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" فى مدينة الغردقة، وذلك بعد تصوير يومين فى أحداثه بالقاهرة الشهر الماضى، والعمل بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وايضا تستعد ليلى لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم «المستريحة»، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه العام الجاري، فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين الفنانة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، الذي سبق وقدم العديد من الأعمال منها: «قلب أمه، وديدو، وزومبي، وجروب الماميز، وألف حمد الله على السلامة، ونصي التاني، كما ينتظر، خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «عاشق»، وهو من بطولة أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد.