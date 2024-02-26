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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق 4 مباريات اليوم ضمن فعاليات مسابقة عباقرة جامعة حلوان

صدى البلد

تستكمل اليوم مباريات مسابقة عباقرة جامعة حلوان والتى تقام تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتلتقي كلية التربية مع كلية علوم الرياضة بالهرم، كما تلتقي كلية الخدمة الإجتماعية مع كلية التكنولوجيا والتعليم، وكذلك تلتقي كلية الآداب مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وايضا كلية الصيدلة مع كلية التمريض.

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ومن جانبه  أكد الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا إلي  استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

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