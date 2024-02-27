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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح عدداً من مشروعات التطوير بالمستشفيات

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 

افتتح صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عدداً من مشروعات التطوير بمستشفيات الجامعة.

 وتضمنت تطوير وحدة جراحة الغدد الصماء ووحدة الأشعة بمستشفى الجراحة وغرفة القسطرة بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفي الباطنة، وتطوير وحدة المناظير النسائية بمستشفي النساء والتوليد، وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم فى النهوض بالمنظومة الصحية وحرصاً من مستشفيات جامعة عين شمس على مواكبة مسيرة التطوير للإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.

أعرب أ.د. محمد ضياء زين العابدين ،عن فخره واعتزازه بتواجده بكلية الطب وسط قامات علمية ذوى خبرة، مقدما الشكر لفريق العمل الذي شارك في تطويرات مستشفيات الجامعة، مؤكدا أن تلك التطويرات تعكس رؤية طموحة، كما تؤكد التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة وعالية الجودة لمجتمعنا الجامعي والمحلى، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمصريين، حيث تستقبل المستشفيات الجامعية مايقرب من ١٢ ألف مريض يومياً بالإضافة للمرافقين.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التطوير وانعكاساته على الحالة النفسية للمريض والطبيب وقدرته على أداء مهمته بالشكل الأفضل بما يحقق تطوير المنظومة الطبية بشكل متكامل.

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في كلمته أكد أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق أن القادم أفضل وأسرع ويواكب كل ما هو جديد والتطوير مستمر ، وكل من يتولي منصب يستكمل مسيرة من سبقه ويضيف إليه من خلال  منظومة متكاملة للتطوير، وأشاد بقيادة جامعة عين شمس التى تتمتع برؤية ثاقبة ورغبة حقيقية في التطوير والارتقاء بالجامعة ومستشفياتها.

أوضح أ.د. على الأنور أن انجازات اليوم نتاج سنوات طويلة وخطة موضوعة جيلاً بعد جيل لتصل بمستشفيات جامعة عين شمس إلى ما تصبوا إليه وما نراه اليوم من مستوى متميز، ونرغب فى تقديم أفضل خدمة للمريض. كما ثمن مجهود المشاركين بالتطوير ، وأكد على وجود المزيد من الافتتاحات في القريب العاجل.

من جانبه تقدم أ.د. طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات بالشكر للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة علي دعمه المتواصل للمستشفيات ، كما ثمن جهود فريق العمل الذي قاد مسيرة التطوير علي مدار سنوات وعلي رأسه أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة السابق والذي اهتم بتطوير المستشفيات منذ توليه عمادة كلية الطب وبعدها رئاسة الجامعة. وأيضا أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب السابق، كما تقدم بالشكر لفريق العمل المتميز من مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات علي جهودهم المتواصلة لاستكمال مسيرة التطوير.

وأعرب أ.د. أشرف عمر عن سعادته برؤية نتاج عمل دؤؤب لفريق متكامل شارك فيه، لتقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصرى.

يذكر أنه تم تطوير وحدة جراحة الغدد الصماء ووحدة الأشعة بمستشفى الجراحة بتمويل من لجنة الزكاة بمستشفى الدمرداش من تبرعات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات، وهو ما يمثل مثال يحتذى به الدعم المجتمعى ، حيث تم تطوير غرف إقامة المرضي بوحدة جراحة الغدد الصماء بعدد ٢٥ سرير والانتهاء من تطوير وحدة الأشعة التشخيصية داخل مستشفي الجراحة، وفقا لأحدث المعايير الدولية للجودة ومكافحة العدوى. وكذلك تم شراء جهاز جديد بغرفة القسطرة بوحدة الأشعة التداخلية بمواصفات عالية الجودة وذلك بتمويل من لجنة الزكاة بمستشفي الدمرداش الجراحى وبنك ناصر. 

كما تم تطوير وحدة المناظير النسائية بمستشفي النساء والتوليد ومركز التدريب الملحق بها بما يخدم ما يقرب من ١٠٠ مريضة شهريا.

حضر الافتتاح أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق، أ.د. على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أ.د رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أ.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، أ.د. عصام فخرى مساعد المدير التنفيذى للشئون العلاجية ومدير مستشفى الدمرداش الجراحي، أ.د. أشرف عمر العميد السابق لكلية الطب،  أ. سليم الخولى مدير بنك ناصر الاجتماعى فرع الزيتون، المسؤل عن لجنة زكاة بمستشفى الدمرداش وبحضور لفيف من مديرى المستشفيات رؤساء الأقسام.

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