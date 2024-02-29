عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتاكله في رمضان.. أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر

مخلل الليمون
مخلل الليمون

يعد مخلل الليمون المعصفر من أكثر المقبلات التى ارتبطت بشهر رمضان الكريم بسبب مذاقه الشهي الذي يتماشى مع كل الأكلات ويفتح الشهية.

نعرض لكم طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.
 

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

مقادير مخلل الليمون المعصفر:
2 كيلو ليمون
كوب عصفر
نصف كوب حبة البركة
ملح
فلفل حار “ حسب الرغبة”
زيت
ماء

الليمون المعصفر
الليمون المعصفر



طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر:
* افتحي الليمون واسلقيه فى الماء نصف نضج صفيه جيدا ولا تتخلصى من ماء الليمون .

*احشى مخلل الليمون بخليط العصفر وحبة البركة والملح ورصيه في برطمان زجاجى .
* في وعاء متوسط اخلطى الملح وماء الليمون والفلفل الحار إذا كنتى ترغبي فى ذلك.

*أضيفي الخليط على  مخلل الليمون وضعي القليل من الزيت على الوجه ويحفظ حتى اكتمال النضج .

مخلل الليمون الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل مخلل الليمون طريقة عمل مخلل مخلل الليمون المعصفر مقادير مخلل الليمون مقادير مخلل الليمون المعصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بالجنيه| تفاصيل مثيرة وراء سداد كهربا الغرامة للزمالك

موضوعات متعلقة

12 برج حالهم هيتغير.. تأثير 29 فبراير والسنة الكبيسة على الأبراج

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

الدوار علامة على مشكلة صحية خطيرة في هذه الحالة

ترشيحاتنا

للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

حماس تهدد بوقف المفاوضات حال تكرار حادث المساعدات

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الحرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

الصحة الفلسطينية: توقف الخدمات الطبية بشمال غزة حكم بالإعـ.ـدام على 700 ألف

الجزائر تطلب اجتماعاً عاجلًا مغلقًا لمجلس الأمن بخصوص غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن نقص فيتامين د في الجسم

الصور الأولى.. فستان خطيبة مسلم يثير الجدل بالسوشيال ميديا

هتاكله في رمضان.. أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر

وفاة والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم .. اعرف السبب

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ