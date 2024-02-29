هتاكله في رمضان.. أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر

يعد مخلل الليمون المعصفر من أكثر المقبلات التى ارتبطت بشهر رمضان الكريم بسبب مذاقه الشهي الذي يتماشى مع كل الأكلات ويفتح الشهية.

نعرض لكم طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.



مقادير مخلل الليمون المعصفر:

2 كيلو ليمون

كوب عصفر

نصف كوب حبة البركة

ملح

فلفل حار “ حسب الرغبة”

زيت

ماء

الليمون المعصفر





طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر:

* افتحي الليمون واسلقيه فى الماء نصف نضج صفيه جيدا ولا تتخلصى من ماء الليمون .

*احشى مخلل الليمون بخليط العصفر وحبة البركة والملح ورصيه في برطمان زجاجى .

* في وعاء متوسط اخلطى الملح وماء الليمون والفلفل الحار إذا كنتى ترغبي فى ذلك.

*أضيفي الخليط على مخلل الليمون وضعي القليل من الزيت على الوجه ويحفظ حتى اكتمال النضج .