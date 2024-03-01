أخبار التكنولوجيا|جوجل تحذر مستخدمي سامسونج من 5 تطبيقات خطيرة وخطة لتقاسم أرباح إعلانات تيليجرام بالعملة المشفرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بمواصفات وأسعار منافسة.. موبايل جديد من Realme قالب الدنيا
كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف 5G جديد سيكون من بين أكثر هواتف شبكات الجيل الخامس منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات، فهو يمتاز بتصميم أنيق للغاية وقدرات تصوير ممتازة.
تغيير ثوري مهم قريبا على تيليجرام.. أرباح بالعملة المشفرة
أعلنت شركة تيليجرام Telegram، عن خططها لدعم وتحفيز منشئي المحتوى على منصتها، من خلال مشاركة إيرادات الإعلانات بداية من مارس 2024، مما يتيح لأصحاب القنوات فرصة الحصول على عائدات مالية من الإعلانات التي تنشر على قنواتهم.
جوجل تحذر مستخدمي سامسونج.. 5 تطبيقات شهيرة لا تتأخر في حذفها
أعلنت شركة جوجل Google، عن حظر 5 تطبيقات أندرويد خطيرة من متجر Google Play التابع لها، حيث تقول الشركة إن تثبيت هذه التطبيقات سيؤدي إلى نتائج كارثية خاصة لأجهزة سامسونج Galaxy.
اعرف قبل ما تشتريه.. تكلفة إصلاح شاومي 14 ألترا بثمن موبايل جديد
أطلقت شركة شاومي Xiaomi، رسميا أحدث هواتفها الذكية الرائدة Xiaomi 14 Ultra، بتكوينات مختلفة تلبي جميع احتياجات المستخدمين، وإلى جانب الإطلاق العالمي، كشفت الشركة الصينية عن أسعار قطع غيار هاتفها الرائد، مما يوفر الشفافية بشأن تكاليف الصيانة المحتملة.
أقوي موبايل 5G.. ريلمي تقتحم الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة
أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتف جديد سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات.
يشبه Galaxy S24.. هاتف أندرويد قوي يغزو الأسواق بإمكانيات مذهلة
كشفت شركة ميزو Meizu الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويتميز هاتف Meizu 21 Pro بتصميم أنيق مشابه لهواتف سامسونج جالاكسي إس.