عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تحذر مستخدمي سامسونج من 5 تطبيقات خطيرة وخطة لتقاسم أرباح إعلانات تيليجرام بالعملة المشفرة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات وأسعار منافسة.. موبايل جديد من Realme قالب الدنيا

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف 5G جديد سيكون من بين أكثر هواتف شبكات الجيل الخامس منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات، فهو يمتاز بتصميم أنيق للغاية وقدرات تصوير ممتازة.

 

تغيير ثوري مهم قريبا على تيليجرام.. أرباح بالعملة المشفرة

أعلنت شركة تيليجرام Telegram، عن خططها لدعم وتحفيز منشئي المحتوى على منصتها، من خلال مشاركة إيرادات الإعلانات بداية من مارس 2024، مما يتيح لأصحاب القنوات فرصة الحصول على عائدات مالية من الإعلانات التي تنشر على قنواتهم.

جوجل تحذر مستخدمي سامسونج.. 5 تطبيقات شهيرة لا تتأخر في حذفها

أعلنت شركة جوجل Google، عن حظر 5 تطبيقات أندرويد خطيرة من متجر Google Play التابع لها، حيث تقول الشركة إن تثبيت هذه التطبيقات سيؤدي إلى نتائج كارثية خاصة لأجهزة سامسونج Galaxy.

 

اعرف قبل ما تشتريه.. تكلفة إصلاح شاومي 14 ألترا بثمن موبايل جديد

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، رسميا أحدث هواتفها الذكية الرائدة Xiaomi 14 Ultra، بتكوينات مختلفة تلبي جميع احتياجات المستخدمين، وإلى جانب الإطلاق العالمي، كشفت الشركة الصينية عن أسعار قطع غيار هاتفها الرائد، مما يوفر الشفافية بشأن تكاليف الصيانة المحتملة.

 

أقوي موبايل 5G.. ريلمي تقتحم الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتف جديد سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات.

 

يشبه Galaxy S24.. هاتف أندرويد قوي يغزو الأسواق بإمكانيات مذهلة

كشفت شركة ميزو Meizu الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويتميز هاتف Meizu 21 Pro بتصميم أنيق مشابه لهواتف سامسونج جالاكسي إس.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

رمضان صبحي في الزمالك.. حما اللاعب يرد بكلمة واحدة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|جوجل تهز عرش آيفون مع فوز Pixel 8 بجائزة "أفضل هاتف ذكي".. أبرز الابتكارات المعروضة في مؤتمر MWC 2024

أخبار التكنولوجيا| تكنو تكشف عن سلسلة الفئة المتوسطة Camon 30.. فيفو تطلق هاتفا جديدا بتصميم نحيف مقاوم للمياه

أخبار التكنولوجيا|تغيير جذري في X مع أكثر من مليون شركة توظيف.. وأبل تتخلى عن سيارتها الكهربائية بعد 10 سنوات

أخبار التكنولوجيا|شركات كبرى تتجسس على موظفيها بالذكاء الاصطناعي.. وإعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق

ترشيحاتنا

لا يدوم | تصريحات صادمة من جوارديولا قبل ديربي مانشستر

رياض المالكي: إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة لمكان لا يمكن العيش فيه

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

تحديث الأسطول ضرورة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.. وخبراء: مطلوب حوافز وتشريعات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى النقل البحري

«خلِّف واحد نديله شقة».. مشروع قانون يمنح الابن الوحيد وحدة سكنية بالتقسيط

معا ننمو| الاتحاد السعودي يطلق حملة استضافة كأس العالم 2034


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون لافت.. نورهان منصور تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

دراما رمضان 2024| watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل «صيد العقارب»

فستان جومانا مراد الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

ميريام فارس تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ