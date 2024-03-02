تويوتا كورولا "الجمل" 2003 للبيع بأفضل سعر للمستعمل

تعتبر السيارة تويوتا كورولا 2003 الشهيرة بإسم الـ"جمل"، واحدة اشهر سيارات السيدان التي انطلقت بالسوق المصري، حيث تمكنت من حصد شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية والأداء المميز، المقدم من قبل الصانع الياباني المخضرم، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية.

وظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 للبيع على الانترنت، بحالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 188 ألف كيلومتر، بالاضافة إلى احتفاظها على مفهوم الفبريكا من الداخل، بينما تم اعادة تحديث الهيكل الخارجي عدا بعض الاجزاء منها السقف.

تويوتا كورولا موديل 2003

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 عدد من وسائد الحماية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فرش جلد، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور ستيرنج، نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، بالاضافة إلى اطارات جديدة، وبطارية بحالة جيدة.

تويوتا كورولا موديل 2003

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، يعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 92 حصانا.

تويوتا كورولا موديل 2003

إجمالي طول السيارة 4.39 متر.

العرض الكلي السيارة 1.695 متر.

ارتفاع السيارة الكلي 1.47 متر.

تويوتا كورولا موديل 2003

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2003

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003 التي نتحث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر إحدى الصفحات المتخصصة مجال السيارات، بسعر يبلغ 400 ألف جنيه.