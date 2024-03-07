قطر تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا أدانت فيه بأشد العبارات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبرت الخارجية القطرية في بيانها هذة الخطوة بانها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني .



وشددت وزارة الخارجية، على أن الخطط الاستيطانية، ومحاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين.

وأضافت : كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.



ودعت الوزارة ، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، بما في ذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .



ومن جديد؛ أكدت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.