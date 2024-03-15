أخبار التوك شو|تناول وجبة الإفطار مع الطلبة.. الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.. مصطفى بكري: أتوقع استقرار سعر الدولار

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة.. الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية ورافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة .

مصطفى بكري: أتوقع استقرار سعر الدولار ما بين 40 - 45 جنيها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محافظ البنك المركزي أكد أن تقليل التضخم أهم أولويات البنك، مشيرا إلى أن رفع الفائدة 6% كان هدفه محاصرة التضخم.

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرار زيادة سعر توريد أردب القمح لـ2000 جنيه

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أن السلع التي تم الإفراج عنها، تعد السلع الاستراتيجية للمواطنين، وتشمل الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والأدوية، وتمثل أولوية لدى المواطن.

مرض وبائي.. رئيس شعبة الدواجن يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار الفراخ

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أن عدم وجود سعر ثابت في الأسواق، هو اكبر مشكلة يتم مواجهتها، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود بورصة سلعية للدواجن.

مصممة أزياء مسلسل الحشاشين تكشف كواليس تصميم الملابس والتحديات

كشفت كريستينا أمير مصممة أزياء مسلسل الحشاشين تفاصيل تصميمها أزياء المسلسل.

وقالت كريستينا امير خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة “الاولى” المسلسل تدور احداثه فى عصور وأماكن مختلفة.

أحمد حسام ميدو: رفضت تدريب المنتخب عشان مش هأكل عيالي وطنية

علق الكابتن أحمد حسام ميدو على رفضه عرض تدريب المنتخب قائلاً: "أنا مش مادي ومش بتعلق بالأشياء، وبصرف فلوسي على انبساطي وعلى عيلتي وعلى شغلي".

مصطفى كامل عن أزمة مدحت صالح وعلي الحجار: أقسم بالله مظلمتش حد

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن تفاصيل الأزمة بين المطربين علي الحجار ومدحت صالح، قائلا: "مدحت صاحبي أكتر لكن أستاذ علي أخي الكبير وفي عزاء حلمي بكر كنا بنحضن في بعض".

بسبب ابنه| عفت نصار يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

دخل عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء على الهواء حينما عرضت صورة نجله نور، موضحا أنه تخرج مع جامعة عين شمس وأصيب بجلطات في المخ والحمد الله حالته الصحية الآن تتحسن وربنا يبعد عنه العين معقبا: "ده البيبي بتاعي".

انهيار وصراخ محمد شاهين في برنامج "رامز جاب من الآخر".. فيديو

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفا الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال.

رحاب الجمل: أمير كرارة طيب يحترم زملاءه.. وأنا من أشد المعجبين بفنه

تحدثت الفنانة رحاب الجمل، عن تعاونها مع الفنان أمير كرارة في فيلم البعبع ومسلسل بيت الرفاعي، قائلة: "أنا وأمير كرار أصحاب واخوات منذ سنوات، كما أنني من أشد المعجبين بفنه".