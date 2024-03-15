عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|تناول وجبة الإفطار مع الطلبة.. الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.. مصطفى بكري: أتوقع استقرار سعر الدولار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة.. الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية ورافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة .

 

مصطفى بكري: أتوقع استقرار سعر الدولار ما بين 40 - 45 جنيها
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محافظ البنك المركزي أكد أن تقليل التضخم أهم أولويات البنك، مشيرا إلى أن رفع الفائدة 6% كان هدفه محاصرة التضخم.

 

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرار زيادة سعر توريد أردب القمح لـ2000 جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أن السلع التي تم الإفراج عنها، تعد السلع الاستراتيجية للمواطنين، وتشمل الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والأدوية، وتمثل أولوية لدى المواطن.

 

مرض وبائي.. رئيس شعبة الدواجن يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار الفراخ
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أن عدم وجود سعر ثابت في الأسواق، هو اكبر مشكلة يتم مواجهتها، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود بورصة سلعية للدواجن.

 

مصممة أزياء مسلسل الحشاشين تكشف كواليس تصميم الملابس والتحديات
كشفت كريستينا أمير مصممة أزياء مسلسل الحشاشين تفاصيل تصميمها أزياء المسلسل.

وقالت كريستينا امير خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة “الاولى” المسلسل تدور احداثه فى عصور وأماكن مختلفة.

 

أحمد حسام ميدو: رفضت تدريب المنتخب عشان مش هأكل عيالي وطنية
علق الكابتن أحمد حسام ميدو على رفضه عرض تدريب المنتخب قائلاً: "أنا مش مادي ومش بتعلق بالأشياء، وبصرف فلوسي على انبساطي وعلى عيلتي وعلى شغلي".

 

مصطفى كامل عن أزمة مدحت صالح وعلي الحجار: أقسم بالله مظلمتش حد

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن تفاصيل الأزمة بين المطربين علي الحجار ومدحت صالح، قائلا: "مدحت صاحبي أكتر لكن أستاذ علي أخي الكبير وفي عزاء حلمي بكر كنا بنحضن في بعض".

 

بسبب ابنه| عفت نصار يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

دخل عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء على الهواء حينما عرضت صورة نجله نور، موضحا أنه تخرج مع جامعة عين شمس وأصيب بجلطات في المخ والحمد الله حالته الصحية الآن تتحسن وربنا يبعد عنه العين معقبا: "ده البيبي بتاعي".

 

انهيار وصراخ محمد شاهين في برنامج "رامز جاب من الآخر".. فيديو

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفا الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال.

 

رحاب الجمل: أمير كرارة طيب يحترم زملاءه.. وأنا من أشد المعجبين بفنه
تحدثت الفنانة رحاب الجمل، عن تعاونها مع الفنان أمير كرارة في فيلم البعبع ومسلسل بيت الرفاعي، قائلة: "أنا وأمير كرار أصحاب واخوات منذ سنوات، كما أنني من أشد المعجبين بفنه".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية مصطفى بكري التضخم مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

كسر الـ48 لأول مرة|الدولار مستمر في الهبوط أمام الجنيه.. وتوقعات بوصوله 40 فقط

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر تسلق المواقع الأثرية دون ترخيص

احتفظ بتذكرتك.. السكة الحديد توجه رسالة مهمة لركاب القطارات

دعاء يوم الجمعة في رمضان.. اللهُّم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام 

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

أكسيوس: جالانت وقع خطابًا يؤكد استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي

نزيف المخ لم يتوقف.. مفاجأة في وفاة حبيبه الشماع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية: مريض الحساسية لا بد أن يتناول طعاما متوازنا

بسعر مغري .. قرب إطلاق معالج سنابدراجون 8s للهواتف الذكية

أبرزها الزواج وحلق الشعر .. تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ