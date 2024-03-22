أخبار التوك شو|الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ومفاجاة فى أسعار الذهب

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، مع قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس، وجاء أن هناك انخفاض في سعر الدولار، وهناك تحرك بسعر الذهب عيار 21 حيث سجل مبلغ 3150 جنيه، والبلاد تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة.

أكد جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة أن الامن العالمي للطاقة يعتمد اعتماد كبير على الدول الأكثر وجودا للمستوي الصناعي فهذه الدول لديها تأثيرات بالاقتصاديات العالمية لديها وبالتالي لها تأثير للمنتج ويتوقف على استمرار الطاقة لدي هذه الدول.

تحدث المحلل الرياضي شادي عيسى، عن استضافة القاهرة لكأس عاصمة مصر الودية الدولية، قائلًا إن هذه الاستضافة تأكيد على المكانة التي تحظى بها الكرة المصرية، وثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في قدرة الاتحاد المصري على تنظيم هذه البطولة.

عرضت فضائية العربية تقريرًابـ عنوان: "وفاءً للاعب الذي ارتدى قميص "المصري".. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت".

اكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسيات الدولية بقطاع أخبار المتحدة ان سياسة الرئيس السيسي في تشكيل فريق للازمة الفلسطينية يسير الآن بشكل ممتاز للغاية بأعتبار ان الأمريكيين والأوروبيين والكنديين تبنوا وجه النظر المصرية للرئيس السيسي منذ قمة القاهرة والتي كانت تمثل نقطة فاصلة للتعامل مع أزمة ١٩٦٧ وثورة الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ ١٩٤٨.

قدم أحمد صبري استشاري التغذية العلاجية، روشتة طبيعية للحفاظ على صحة الجسم، من خلال تناول المياه، قائلا: الكل يوصي بأهمية تناول وشرب المياه، لما لها من فوائد عديدة.

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد فقرة خاصة للحديث عن عادات وتقاليد شهر رمضان في محافظات الصعيد.

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح حالة الجو المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات، وأن هيئة الأرصاد تتوقع اليوم طقس حار، على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء، وأن الجو في المساء يكون بارد.

قال الدكتور شادي الزيات المستشار العقاري إنه يعمل طوال الوقت ويبدأ بوجوده بمعرضه في الساحل الشمالي ثم معرض الأهرام لافتا الى أنه يتميز بالحماس، قائلا:" كنت بغير هدومي في العربية".

قال شادي الزيات المستشار العقاري، إن مهنة العقارات نفسية، متابعا: درست لمعظم أصحاب شركات العقارات.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات ترصد قصفا عنيفا على شمال قطاع غزة، مع سماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان جراء القصف المكثف الذي جعل السماء تتحول إلى اللون الأسود.