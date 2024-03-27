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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بعد غلق يوسف عباس بمدينة نصر .. تعرف علي الطرق البديلة

المونوريل
المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من محطات مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بمدينة نصر شرق القاهرة.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى لعدد من الشوارع المتقاطعة مع شارع يوسف عباس على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024 لمدة (30 يوماً من الساعة 12:05 صباحاً "ليلاً ونهاراً") .. وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :-

▪ أولاً: محطة الإستاد:

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

➢ القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع الطيران إتجاه العروبة.

➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

▪ ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات:

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكريين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر  يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى"  فيساراً شارع المهندسين العسكريين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكريين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

▪ ثالثاً: محطة جامعة الأزهر:

➢ إستكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبدالعزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.

- القادم من شارع على أمين  إتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير .

- القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين  يسلك يساراً شارع عبدالعزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

التحويلات المرورية الغلق الكلي لشارع يوسف عباس المونوريل تحويلات شارع يوسف عباس مدينة نصر يوسف عباس

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