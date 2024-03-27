عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

قائمة الأسعار الجديدة
قائمة الأسعار الجديدة

تبذل الدولة الكثير من الجهود لتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة، كما تعمل على محاربة غش التجار والاستغلال والتلاعب بالأسعار وتعمل دائمًا على ضبط الأسواق حرصًا على المواطن وحقوقه ولتخفيف الأعباء عن كاهله.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.

هتصل لـ30% .. الحكومة تزف بشري بشأن تراجع أسعار السلع الغذائية - أسواق الإخبارية
قائمة الأسعار الجديدة

تراجع الأسعار 30%

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.

وفي اجتماع، الاثنين 25 مارس 2024، مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رُغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها أسعار السلع. واعتبر مدبولي أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.

txt

بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك

txt

832 مليون دولار.. كيف تراجعت واردات مصر من السلع الاستهلاكية؟

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن خفض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بتراجع تكلفة الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 جنيهًا إلى أقل من 47 جنيه، بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقالت الحكومة إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار، وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء.

وأكد الوكيل، في تصريحات له، ثقته في انخفاض أسعار السلع في الأسواق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا تجار التجزئة إلى خفض الأسعار بعد توريدها من تجار الجملة بالأسعار المخفضة الجديدة حتى يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع.

وتعتزم الحكومة نشر فرق متابعة في السلاسل التجارية والسوبر ماركت على مدار الأيام المقبلة، لإعداد تقارير عن الأسعار، حسب بيان رسمي.

التضخم يرفع أسعار السلع في مصر ولا أمل بانخفاضها | اندبندنت عربية
قائمة الأسعار الجديدة

قائمة الأسعار الجديدة

من جانبه، أيد كريم أبو غالي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، م مطالبة الحكومة للتجار والمصنعين بخفض أسعار السلع الغذائية.

وقال أبو غالي، الذي شارك في اللقاء مع رئيس الوزراء، إن شركته اتخذت قرارًا بخفض أسعار إحدى منتجات المعكرونة الأكثر مبيعًا بنسبة 5%، وأنه من المقرر خفض أسعارها بنسبة 10% إضافية مطلع أبريل المقبل، على أن يتم مراقبة سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وكذلك تحركات أسعار القمح عالميًا قبل اتخاذ قرار مستقبليًا بخفض جديد في أسعار منتجات المجموعة.

ووفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، انخفضت أسعار الكثير من السلع الغذائية وجاء الانخفاض كالتالي:

  • انخفض سعر الفول المعبأ إلى متوسط 55.56 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 6.86%
  • وزيت عباد الشمس إلى 95.15 جنيه للتر بنسبة تراجع 2.82%
  • والمكرونة المعبأة إلى 30.82 جنيه (0.64 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 2.75%
  • والسكر المعبأ إلى 39.85 جنيه (0.83 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 10.45%
  • والعدس المعبأ إلى 71.06 جنيه (1.49 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 5.64%

وأكد كريم أبو غالي أن البنوك العاملة في مصر توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، في ظل وجود وفرة دولارية في السوق بعد تنازل الحائزين عن الدولار، واستلام الدفعة الأولى من صفقات تطوير منطقة رأس الحكمة، وعودة تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك عوامل عديدة تؤثر في تسعير المنتجات المصرية بخلاف سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأهمها سعر المواد الخام في الأسواق العالمية، وتكلفة الشحن، والطاقة.

txt

تراجع كبير في بورصة الدواجن اليوم.. ومفاجأة بشأن سعر كرتونة البيض

txt

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

ومن جانب آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قال خلال العديد من اللقاءات والإجتماعات، أن المواطن عاني كثيرا من الأعباء خلال الفترة الماضية، وأنه قد حان الوقت أن يشعر المواطن بقدر من التحسن في إنخفاض السلع.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إتفق مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية، والمصنعين والتجار، علي البدء خلال 48 ساعة في إجراء خفض في كافة السلاسل التجارية علي السلع ما بين 15 % إلي 20 % ليزيد مستوي التخفيض خلال الأيام المقبلة حتي يصل إلي 30 % بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله.

اسعار السلع السلع الغذائية السلع الدولار القمح اسعار القمح سعر الفول المكرونة السكر العدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

المعدن الأصفر يتراجع| انخفاض جديد في أسعار الذهب

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

معايا عيال وعايز أربيهم.. أقوال مثيرة في واقعة حبيبة الشماع بين سائق أوبر والشركة

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

موضوعات متعلقة

5 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع.. ومفاجأة سارة بعد العيد| التفاصيل كاملة

خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية

أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. بشرى للمصريين بشأن أسعار السلع.. وأخر مستجدات سوق الذهب

ترشيحاتنا

مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

بعد مباراة كرواتيا.. مجدي عبد الغني يسأل الجمهور عن منتخب مصر

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

الزراعة تزف بشرى سارة حول أسعار اللحوم.. كم بلغ ثمن الكيلو؟

تقارير إسرائيلية: المفاوضات حول صفقة الأسرى في قطر وصلت إلى طريق مسدود

صاحب الفكرة العبقرية في غزوة الخندق.. من هو الصحابي سلمان الفارسي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

بشرى سارة| تراجع أسعار السيارات.. ماذا يحدث بالسوق؟

الغضب المستمر والرغبة في إيذاء الآخر.. 5 علامات تكشف حب الكراهية

حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ