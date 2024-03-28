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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

الملكة رانيا
الملكة رانيا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أول سعودية تشارك في ملكة جمال الكون تثير الجدل| تفاصيل

حرصت عارضة الأزياء السعودية  رومي القحطاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ياسمين عبد العزيز|إطلالات أثارت الجدل لها بعد الإنفصال من العوضي

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تواجدها في إحدى حفلات السحور مساء أمس وقد صادف تواجد طليقها الفنان أحمد العوضي  مما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال شهر رمضان.

نيرمين الفقي تثير ضجة بفستان جريء| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد لها.

زوجة ماجد المصري بإطلالة رمضانية ملفتة| شاهد

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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