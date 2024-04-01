أخبار التوك شو| وزير الخارجية يحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية في غزة.. الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال حرق كل مباني مجمع الشفاء.. ويصعب التعامل مع الجثث

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى

استقبل نظيره النيوزيلندي.. وزير الخارجية يحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية في غزة

حذر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال استقباله نظيره النيوزيلندي من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار 2728 وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 أبريل 2024.. وعيار 21 بـ3100 جنيه| شاهد

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 1 أبريل 2024.

الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد اختلافا بين قيم درجات الحرارة، في النهار والليل، وهذه الفترة من العام تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

التموين تكشف تفاصيل طرح منتجات كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%

كشف اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل طرح الوزارة كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%.

الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال حرق كل مباني مجمع الشفاء.. ويصعب التعامل مع الجثث

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي حرق كل المباني في مجمع الشفاء، حيث انسحب في صباح اليوم من المجمع مخلفا وراءه الدمار الهائل والكبير في محتويات المجمع.

الإسعاف والطوارئ الفلسطينى: خروج ديدان من أطراف بعض المصابين في مجمع الشفاء الطبي

قال الدكتور إياد زقوت، مدير عام الإسعاف والطوارئ الفلسطيني، إن هناك عشرات المصابين والجرحى في حالة خطيرة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة فى مجمع الشفاء الطبي بحق المصابين والطواقم الطبية.

الأورومتوسطي: وثقنا مصرع 13 طفلا وإعدامات واعتقالات تعسفية بمحيط مجمع الشفاء بغزة

أكد محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة تخالف قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أنه وثقنا قتل 13 طفلا على الأقل وإعدامات واعتقالات تعسفية للفلسطينيين بمحيط مجمع الشفاء.

الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين.. شاهد

أدت حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة اليمين أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث شكل رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى حكومة تكنوقراط، وجاء ذلك في مقطع فيديو عرضته فضائية “يورونيوز”

محروس: الأعلى للضرائب يساعد في تعظيم إيرادات الدولة.. شاهد

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المجلس الأعلى للضرائب يساعد مصلحة الضرائب في تعظيم إيرادات الدولة، مؤكدا أن تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.

هيتعاقب يعني هيتعاقب.. خبير لوائح يعلن مفاجأة عن مستقبل رمضان صبحي

قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، إن هناك معلومات منتشرة بشأن إيجابية عينة منشطات رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، موضحًا القرار النهائي واحد من اثنين، الأول الإيقاف 6 أشهر، أو عامين.