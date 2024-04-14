بيتر ميمي وحسين عسر ضيوف جمعية نقاد السينما المصريين

شهدت جمعية نقاد السينما المصريين ندوة خاصة للمخرج بيتر ميمي ومدير التصوير حسين عسر حول اختلاف ملامح الصورة السينمائية عن دراما الحلقات في عصر هيمنة الديجيتال.

تأتى هذه الندوة فى ظل تماهي عناصر صناعة الصورة بين السينما ودراما الحلقات من خلال استخدام المعدات وتوفر الإمكانيات ذاتها لصناعة الصورة. وكيف تختلف ملامح الصورة السينمائية عن الدراما التلفزيونية بأشكالها المختلفة حيث دراما التلفزيون والمنصات في عصر الديجيتال؟، كيف يفرق الفنان بين صناعة السينما والدراما؟، هل هناك تباينات يشهدها إيقاع الصورة بين السينما والدراما؟.

الندوة أدارها الناقد رامي المتولي وتحدث الثنائي عن طريقة عملهم وتحضيرات الفروق بين العمل في السينما والدراما التلفزيونية وغيرها من كواليس وتفاصيل تكوين الصورة.