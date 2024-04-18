أخبار التوك شو.. الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار بعض السلع إلى 40%.. 3 حالات يمنع التصالح معها وفقا للقانون الجديد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

قال النائب طارق حسنين رئيس غرفة الحبوب، إنه سيتم خفض أسعار الخبز، ولكن الموازين ستظل ثابتة، مؤكداً أن أسعار الخبز ستنخفض بنسبة لا تقل عن 25%.

حل المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضيفا على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”.

كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات بوجود انخفاض في أسعار السلع صحيحة، متابعا: الرئيس السيسي وجه بضرورة شعور المواطن بالإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أن مصر تخطط لإنشاء 7 ممرات لوجستية ضخمة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، موضحا أن المحاور اللوجستية لها دورين لخدمة التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.

تحدث عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نجتمع في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب على قطاع غزة وسقوط المدنيين شهداء، مشيرا إلى أنه يجب توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة والتهجير القسري لأهله وتجويعهم.

أكد مندوب الجزائر بـ مجلس الأمن، أن قوات الاحتلال تستهدف أونروا كجزء من مخطط إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى سرعة إقرار حزمة المساعدات الخارجية لـ أوكرانيا وإسرائيل، وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تشمل العديد من التسهيلات، منها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، مثل حقوق الارتفاع وغيرها.

قال حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، إن مصر مهد الأمل والأمان وموطن الخير والاستقرار، مؤكداً أنه تم مناقشة عدة قضايا مع الرئيس السيسي ذات أولوية وأهمية لتعزيز التعاون العربي المشترك.