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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار بعض السلع إلى 40%.. 3 حالات يمنع التصالح معها وفقا للقانون الجديد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

غرفة الحبوب تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الخبز| فيديو

قال النائب طارق حسنين رئيس غرفة الحبوب، إنه سيتم خفض أسعار الخبز، ولكن الموازين ستظل ثابتة، مؤكداً أن أسعار الخبز ستنخفض بنسبة لا تقل عن 25%.

وكيل «إسكان النواب» يوضح 3 حالات يمنع التصالح معها وفقا للقانون الجديد

حل المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضيفا على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”.

كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.

بشرى للمواطنين.. الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار بعض السلع إلى 40%| تفاصيل

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات بوجود انخفاض في أسعار السلع صحيحة، متابعا: الرئيس السيسي وجه بضرورة شعور المواطن بالإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية.

مصر تخطط لإنشاء 7 ممرات لوجستية ضخمة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية|تفاصيل

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أن مصر تخطط لإنشاء 7 ممرات لوجستية ضخمة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، موضحا أن المحاور اللوجستية لها دورين لخدمة التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

تحدث عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

الرئيس السيسي: يجب توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نجتمع في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب على قطاع غزة وسقوط المدنيين شهداء، مشيرا إلى أنه يجب توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة والتهجير القسري لأهله وتجويعهم.

مندوب الجزائر بمجلس الأمن : قوات الاحتلال تستهدف أونروا بسبب هذا القرار الأممي

أكد مندوب الجزائر بـ مجلس الأمن، أن قوات الاحتلال تستهدف أونروا كجزء من مخطط إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

بايدن يدعو الكونجرس إلى سرعة إقرار حزمة المساعدات الخارجية لـ أوكرانيا وإسرائيل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى سرعة إقرار حزمة المساعدات الخارجية لـ أوكرانيا وإسرائيل، وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

التنمية المحلية توضح تسهيلات التصالح على مخالفات البناء

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تشمل العديد من التسهيلات، منها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، مثل حقوق الارتفاع وغيرها.

ملك البحرين : مصر مهد الأمل والأمان وموطن الخير والاستقرار

قال حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، إن مصر مهد الأمل والأمان وموطن الخير والاستقرار، مؤكداً أنه تم مناقشة عدة قضايا مع الرئيس السيسي ذات أولوية وأهمية لتعزيز التعاون العربي المشترك.

التوك شو أسعار الخبز قانون التصالح الجديد الغرفة التجارية السلع الرئيس السيسي

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