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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تعرف على أول مسلسلات تنضم لموسم رمضان 2025 وتكريم إلهام شاهين بأمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

منها جودر والعتاولة.. مسلسلات حجزت مكانها في رمضان 2025

 

حجز عدد من النجوم اماكنهم مبكرا في موسم دراما رمضان 2025، حيث أعلن البعض عن التحضير لأعمال من الآن تعرض في العام القادم ونرصد أبرز هذه الأعمال.

منى زكي

تستعد الفنانة منى زكي لخوض السباق في العام القادم بمسلسل لم تحدد اسمه بعد، ويجري التحضير له منذ شهور طويلة، لاسيما من قبل فريق البحث والكتابة، كون العمل يتناول قضية اجتماعية مهمة، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل ذلك المشروع، خلال الشهور القليلة المقبلة.

 

تعرف على موعد طرح ألبوم رامي جمال

 

حدد المطرب رامي جمال يوم الأربعاء القادم موعدا نهائيا لطرح ألبومه الجديد خليني أشوفك.

 

ونشر رامي البوستر الدعائى للألبوم على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: البوم خليني اشوفك يوم الاربع القادم ان شاءالله كاملاً علي قناتي علي يوتيوب وباقي المنصات الموسيقية …تصوير شريف مختار …حابب اشكر شركه ڤايرال ويڤ علي دعمهم واشكر كل الصناع والمبدعين اللي شاركوا معايا في الالبوم ده وان شاءالله يعجبكم مجهودنا واشكر التيم المسؤول عني كله.

 

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

 

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مسلسل العتاولة الذي عرض في موسم رمضان المنقضي.

وقالت هدى الإتربي: خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد: “كنا نريد ان ننهي خلقات المسلسل، لذلك كنا نصور كثيرا ولا ننام، كما ان الأشخاص وراء الكاميرا بذلوا مجهود كبير الحقيقة حتى خرج المسلسل بهذا الشكل”.

 

مخرج مسلسل المعلم: مصطفى شعبان فنان مثقف وهذا ما يميزه

 

كشف مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم عن المختلف الذي وجده في التعاون مع الفنان مصطفى شعبان خلال كواليس العمل.

 

وقال: "فنان مثقف، ووقف أمام مجموعة كبيرة من النجوم الذين يتمنى الكثيرين العمل معهم، كما انه يعرف ما يريد تقديمه، ويذاكر ويدرس الشخصية جيدا،  والحقيقة أنه وكل العاملين في المسلسل بذلوا مجهودًا كبيرًا أمام الكاميرا وخلفها من أجل أن يكون "المعلم" مصنوعًا بشكل يُرضي الجمهور.

 

 

كشف المخرج مرقس عادل عن الأسباب التي حمسته لتقديم عالم سوق السمك في مسلسل المعلم.

 

تعرف على موعد حفل تامر عاشور في الكويت

 

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

 

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

 

تكريم إلهام شاهين فى مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس

 

كرمت الفنانة إلهام شاهين فى حفل افتتاح مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس على مشوارها الفني.

ونشرت إلهام مجموعة من الصور من حفل تكريمها وعلقت عليه قائلة: سعدت جداً بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشواري السينمائى .. شكراً للقائمين على المهرجان.


وتابعت:  و شكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصريه و العربية. . سعدت جداً بلقائكم و مشاعركم الجميلة .. هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا و بين المهاجرين المصريين و العرب بلوس أنجلوس .. فن السينما يجمعنا .

 

قبل الحفل بساعات.. نفاد تذاكر حفل رامي صبري وأحمد بتشان في الكويت

 

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطرب رامي صبري وأحمد بتشان فى الكويت عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل ساعات من انطلاقه مساء اليوم.

 

وأكدت الشركة أنها انتهت من كافة التجهيزات للحفل لاستقبال جمهور الثنائى رامي صبري وأحمد بتشان لتقديم حفل من حفلات احتفالات الدولة بعيد الفطر على مسرح حديقة الشهيد.

العتاولة رمضان 2025 جودر رامي جمال مصطفى شعبان تامر عاشور

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