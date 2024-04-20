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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: استمرار نشاط الرياح على مناطق مختلفة وأمواج المتوسط عالية

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، استمرار الاجواء الحارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، ويكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس اليوم، استمرا نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة 
جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 21 درجة
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة

أما بالنسبة لحالة البحرين، فإن البحر المتوسط متوقع أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على ارتفاع الأمواج من ( ٣:٢متر )، والبحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من ( ١.٧٥:١ متر ).

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