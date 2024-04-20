تحذير من طقس الشهور المقبلة| ماذا يحدث في درجات الحرارة خلال فصل الصيف؟

يشهد الكوكب درجات الحرارة متفاوتة وظواهر مناخية متقلبة، وعواصف وفيضانات أودت بأرواح العشرات، كان ذلك هو المظهر والملخص العام الذي عاشته عدد من البلدان، خاصة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتصدر الأمم المتحدة تحذيرًا بعد تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في 2023.

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان الهيئة، فكان من المتوقع اليوم، السبت 20 أبريل، أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال دكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، في تصريحات له، إن عام 2024 قد يكون أسوأ، لافتًا إلى أنّ التغيرات المناخية واضحة للجميع.

وأضاف طنطاوي: "اللي بيحصل حاليًا هو ما نسميه بالظروف المناخية الجامحة وتطرف في المناخ، وهذا يعني أن درجات الحرارة تكون مرتفعة جدا في الصيف، وفي الشتاء منخفضة جدا، والدليل على هذا التغير المناخي غير المسبوق هو ما نشاهده الآن في عمان والإمارات وشرق المملكة العربية السعودية".

طقس شهور يونيو ويوليو وأغسطس

وأشار إلى أنّ التغيرات المناخية تزداد ضراوة وذلك نتيجة زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية بسبب احتراق الوقود الحفري، مضيفًا: «كل تلك المؤشرات تنذر بأن الصيف المقبل قد تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمراحل كبيرة جداً، وسنشهد صيفاً غير مسبوق، وتحديداً في شهور يونيو ويوليو وأغسطس».

من جانبها، قالت نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال تصريحات لها، إن الإنسان أجرم في حق البيئة والطبيعة، مضيفة: «الاحساس بالصيف بقى واضح جدا، ومظاهر الفصول متداخلة، يعني بنشوف في الربيع رعد ومطر، وهو أمر غي معتاد، وسنشهد درجات حرارة فوق المعتاد بمراحل خاصة في دول الخليج»، وتابعت: «الحر بهذا الشكل سيؤثر صحياً على المواطنين، لأن مش كل الأماكن مكيفة»، كما لفتت إلى أنّ هناك بعض الدول ستختفي من الخريطة بسبب الفيضانات وذوبان الجليد.

وفي بيان سابق، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن حالة المناخ العالمي إن متوسط ​​درجات الحرارة تجاوز أعلى مستوى مسجل منذ 174 عامًا بفارق واضح، إذ وصل إلى 1.45 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأضافت المنظمة أن درجة حرارة المحيطات وصلت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ 65 عامًا، وشهدت أكثر من 90 بالمائة من البحار موجة حارة خلال العام، ما أضر بالنظم الغذائية.

حالة الطقس الأسبوع الجاري

وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليست ساولو، التي تولت المهمة في يناير: «مجتمع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يرسل إنذارا أحمر للعالم».

وأضافت: «ما شهدناه في 2023، خاصة مع السخونة غير المسبوق للمحيطات وتراجع الأنهار الجليدية وفقدان الجليد البحري في القطب الجنوبي، أشياء تدعو للقلق».

وتابعت: «هذا الاتجاه مقلق للغاية، وذلك بسبب خصائص المياه التي تحافظ على المحتوى الحراري لفترة أطول من الغلاف الجوي».

وأظهر تقرير الثلاثاء انخفاضا كبيرا في الجليد البحري في القطب الجنوبي، حيث بلغ مستوى التراجع عند ذروته مليون كيلومتر مربع أقل من الرقم القياسي السابق، وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة مصر.

وذكر التقرير أن ارتفاع حرارة المحيطات تركز في شمال المحيط الأطلسي، حيث بلغ متوسط ​​درجات الحرارة ثلاث درجات مئوية فوق المتوسط ​​في أواخر عام 2023.

وتؤثر المحيطات الأكثر دفئا على النظم البيئية البحرية الحساسة وقد هربت العديد من أنواع الأسماك شمالا من هذه المنطقة بحثا عن درجات حرارة أكثر برودة.

جدير بالذكر، أنه حسب بيان من هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الاثنين 22 أبريل، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 من نفس الشهر، ارتفاعا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا.