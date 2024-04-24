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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كبار السن وممارسو الرياضة.. من هم الأكثر ضررا بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

الموجة الحارة
الموجة الحارة

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس لا تتوقف، بسبب ضرب موجة حارة للبلاد وتخطي درجات الحرارة حاجز الـ 40، على أغلب محافظات الجمهورية.

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الموجة الحارة 

أضرار ارتفاع درجات الحرارة

هناك بعض الدول التي ترتفع بها حجم الوفيات بسبب الحرارة أكثر من أي كارثة طبيعية أخرى، حيث يؤدي تغير المناخ إلى المزيد من الأيام الحارة وموجات الحر الأكثر شدة، والتي يمكن أن تؤثر على الأشخاص كافة.

بحسب الموقع الأسترالي Bettre Health، تحدث المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة عندما لا تتمكن أجسامنا من التبريد بشكل جيد بما يكفي للحفاظ على درجة حرارة صحية، أو عندما تصاب بالجفاف من خلال التعرق.

وبسبب الحرارة المرتفعة، يمكن أن يصاب الإنسان بمشاكل صحية خطيرة وربما مميتة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، أو حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن أيضًا تفاقم الحالات الطبية الحالية مثل أمراض الكلى أو الرئة.

من هم الأكثر عرضة للخطر بسبب الحرارة؟

وهناك بعض الفئات هي الأكثر عرضة للتعرض للمخاطر الصحية جراء ارتفاع درجات الحرارة، وهم:

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-الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

-الرضع والأطفال الصغار.

-النساء الحوامل.

-الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية حالية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أو أمراض الكلى أو مرض السكري.

-الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة بما في ذلك مدرات البول، ومنشطات الجهاز العصبي المركزي.

-الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الهواء الطلق.

مشاكر ارتفاع درجات الحرارة

يؤدي الارتفاع الكبير في درجة حرارة الجسم، بسبب تراكم الحرارة، إلى حالات مثل الإنهاك الحراري، ومن ثم ضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة.

ويمكن أن يسبب تراكم الحرارة إعادة توجيه تدفق الدم إلى الجلد، وبالتالي يسبب الضغط على القلب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية -على سبيل المثال- عن طريق التسبب في نوبة قلبية.

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الموجة الحارة 

الجفاف وأعراضه

يمكن أن تؤدي زيادة التعرق إلى الجفاف إذا لم يتم تعويض فقدان السوائل بشرب كمية كافية من الماء، وهو ما يسبب الضعف والإغماء، ويؤدي إلى مشاكل في الكلى وتفاقم الحالات الطبية الأخرى، وتشمل أعراضه:

-الشعور بالعطش.

-الإحساس بـ"فم جاف".

-مرور كمية أقل من البول عن المعتاد.

-بول داكن أو ذو رائحة قوية.

-الدوخة أو الصداع.

الإنهاك الحراري

ويعتبر الإنهاك الحراري حالة صحية خطيرة يمكن أن تتطور إلى ضربة الشمس، حيث يمكن أن يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 38-39 درجة مئوية.

وتشمل علامات وأعراض الإنهاك الحراري:

-فرط التعرق.

-جلد شاحب.

-تشنجات العضلات.

-الشعور بالضعف.

-الدوخة والصداع.

-الغثيان والقيء.

-الإغماء.

-سرعة النبض.

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