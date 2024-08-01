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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون المخلفات الجديد| احذر 3 حالات تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

غرامة مالية
غرامة مالية

أقر قانون تنظيم المخلفات، عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه التخلص من المخلفات في غير أماكنها المخصصة.

وحدد القانون 3 حالات يعاقب من يرتكبها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أبرزها ما يلي: 

- إلقاء أو التخلص من المخلفات وخاصة الخطرة في غير الموقع المحدد والمخصص لها.

- فرز أو معالجة المخلفات الصلبة البلدية في أماكن غير مخصصة لها وهى المقالب العمومية، ومحطات المناولة الوسيطة.

- اللجوء لشخص غير مرخص له لنقل المخلفات غير الخطرة والخطرة لنقل هذه المخلفات.

وفي حالة ارتكاب هذه الحالات أكثر من مرة؛ تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، وتتم مصادرة المعدات ووسائل النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه،  كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 55 من هذا القانون وفي جميع الأحوال، ومصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حَسَنِس النية، وإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

قانون تنظيم المخلفات غرامة المخلفات الصلبة البلدية

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