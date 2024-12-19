حدث ليلا| غارات إسرائيلية على اليمن.. وتفاصيل إصابة نجم الأهلي بقطع شريان اليد

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالي:

مصر تبني شبكة ممرات لوجستية عملاقة.. تفاصيل

تسعي وزارة النقل لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

تعد أسعار الحديد والأسمنت من أبرز العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والتشييد في مصر، وذلك في ظل التقلبات المستمرة في أسواق المواد الخام، خاصة أسعار الحديد، يتابع المعنيون في هذا القطاع بشكل دوري هذه الأسعار لمعرفة تأثيراتها على مشاريع البناء.

الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية على صنعاء والحديدة في اليمن | فيديو

قالت وسائل إعلام حوثية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

أحمد شوبير: إنفانتينو أهلاوي وخالته متربية هنا في شبرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى أن من مشجعي النادي الأهلي المصري.

16 شهيدًا فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على منزلين بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيا على الأقل، مساء الأربعاء، جرّاء قصف إسرائيلي لمنزلين أحدهما في جباليا والآخر بمدينة غزة.

واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جرّاء قصف جوي إسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بعد قصف طائرات إسرائيلي لمنزل بمحيط مدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت قنابل تجاه بوابات مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وتقول سلطات الصحة في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ذلك الحين أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني وأدت لنزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وحولت أغلب القطاع الساحلي إلى ركام.

62 مليون يورو سنويًا.. محمد صلاح يكتب التاريخ بعقد خرافي مع ليفربول

في خطوة تشهد تطورًا كبيرًا في مسيرة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي وقائد منتخب مصر، دخلت مفاوضات تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي مرحلة حاسمة، وسط توقعات بالإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا، بعد تحقيق تقدم ملموس في النقاشات بين الجانبين خلال الساعات الأخيرة.

موعد بداية فصل الشتاء رسميا في مصر وأبرز سماته

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن يوم 21 ديسمبر الجاري هو موعد بداية فصل الشتاء، مشيرة إلى أن أجواء الشتاء بدأت فعليًّا في أواخر نوفمبر الماضي.

قطع في الشريان.. تفاصيل إصابة عمر كمال في مران الأهلي

كشف الاعلامي جمال الغندور، تفاصيل إصابة عمر كمال لاعب النادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم صباح امس.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" حدثت مشادة أثناء مران الأهلي، وتدخل مارسيل كولر لاخماد الأزمة، وتم استئناف المران بشكل طبيعي، وعند خروج اللاعبين من المران اخرج عمر كمال عصبيته في أحد الأبواب في ممر غرف الملابس".

وأضاف:" ما فعله عمر كمال تسبب في اصابته بقطع في اليد وصل إلى أحد الشرايين دون أن يدفعه أحد كما تردد".

وأكمل:" اللاعب خضع لعملية سريعه لخياطة الشريان ويده في أحد المستشفيات بمدينة نصر وخرج على الفور من المستشفي إلى المنزل".