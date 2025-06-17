أمير هشام: إمام عاشور رفض العودة إلى مصر وطلب البقاء مع الأهلي بأمريكا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي، طلب البقاء مع البعثة في أمريكا، ورفض فكرة العودة إلى القاهرة حاليًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: إمام عاشور طلب البقاء مع زملائه وأن يكون حاضرًا للتدريبات والمباريات حتى أخر لحظة، ولن يعود إلى مصر.

وأضاف: تم الاتفاق بين اللاعب والجهاز الفني على التواجد في أمريكا.. ولن يعود إلى مصر في الوقت الراهن.

وأكمل: إمام عاشور سيكمل مع الأهلي حاليا، حتى يوم 24 يونيو الجاري بشكل مبدئي، ولو مشاركة الأهلي استمرت في البطولة وقتها قد يتم اتخاذ قرار آخر.