أيهما تختار كاي ي اكس 7 إم لينك كو 06 موديل 2026

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كاي ي اكس 7 إم لينك كو 06 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تمتلك سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تستمد سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

سعر كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تباع سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 395 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ لينك كو 06 موديل 2026

لينك كو 06 موديل 2026

زودت سيارة لينك كو 06 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك لينك كو 06 موديل 2026

لينك كو 06 موديل 2026

تستمد سيارة لينك كو 06 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصان، وتحتاج إلى 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 190 كم/ساعة .

سعر لينك كو 06 موديل 2026

لينك كو 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لينك كو 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 389 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لينك كو 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة لينك كو 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .