قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: لا أريد حتى مناقشة احتمال اغتيال خامنئي
وول ستريت جورنال: ترامب يوافق مبدئياً على خطط الهجوم ضد إيران
مباراة تاريخية.. فتحي سند يعلق على تعادل الهلال مع ريال مدريد
أحمد حمودة: زيزو جاي الأهلي نجم وكان لازم يسدد ركلة الجزاء
الحكومة تؤكد توافر خامات الأعلاف واستقرار أسعار اللحوم والدواجن والألبان
برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط
بعد النطحة الشهيرة.. أول تعليق من ياسر إبراهيم على اشتباكه مع ميسي
المفتي: اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية دعوة ملحة لإعلاء قيم التعايش بين الشعوب
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو افتعل الحرب لتدمير مسار الدبلوماسية
قادر على حمل رؤوس نووية .. صاروخ سجيل الإيراني يدخل على خط الصراع بين طهران وتل أبيب
تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف
بالميراس سيلعب بعنف.. عمرو سماكة يكشف عن مفتاح فوز الأهلي في مواجهة اليوم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تختار كاي ي اكس 7 إم لينك كو 06 موديل 2026

كاي ي اكس 7 إم لينك كو 06 موديل 2026
كاي ي اكس 7 إم لينك كو 06 موديل 2026
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كاي ي اكس 7 إم لينك كو 06 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 7 موديل 2026

 كاي ي اكس 7 موديل 2026

تمتلك سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026  الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026

 كاي ي اكس 7 موديل 2026

تستمد سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

سعر كاي ي اكس 7 موديل 2026

 كاي ي اكس 7 موديل 2026

تباع سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 395 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ لينك كو 06 موديل 2026

لينك كو 06 موديل 2026

زودت سيارة لينك كو 06 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك لينك كو 06 موديل 2026

لينك كو 06 موديل 2026

تستمد سيارة لينك كو 06 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصان، وتحتاج إلى 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 190 كم/ساعة .

سعر لينك كو 06 موديل 2026

لينك كو 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لينك كو 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 389 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لينك كو 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة لينك كو 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2026 كاي ي اكس 7 لينك كو 06 موديل 2026 كاي ي اكس 7 موديل 2026 سعر لينك كو 06 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

رئيس الوزراء

عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم

الشيخ محمد حسان

«يا نبض قلبي».. الشيخ محمد حسان يعلن وفاة والدته ويحدد موعد ومكان الجنازة

ترشيحاتنا

علم السعودية

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025

جانب من اللقاء

وزير الإسكان يستقبل مسئولي شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج

أسعار الذهب في مصر

جولد بيليون تكشف نتائج اجتماع الفيدرالي على أسعار الذهب

بالصور

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة ماجد المصري ماهيتاب

ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى

معتقدات خاطئة عن الإيدز.. لاينتقل بهذه الطرق واعرف المخاطر الحقيقة

الايدز
الايدز
الايدز

طريقة عمل فطير السجق الشرقى

فطير السجق
فطير السجق
فطير السجق

تعرف على علاقة الموز بالدايت

الموز للدايت
الموز للدايت
الموز للدايت

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد