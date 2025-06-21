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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|ثغرات خطيرة في جوجل كروم تهدد ملايين المستخدمين.. بيانات حسابات جوجل وفيسبوك ضمن أكبر تسريب إلكتروني

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لمنع أدوات حظر الإعلانات.. يوتيوب يواجه المستخدمين بمضايقات تقنية جديدة
بدأت شركة جوجل الأمريكية، المالكة لمنصة يوتيوب، مؤخرا حملة جديدة تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على أدوات حظر الإعلانات، في محاولة مستمرة لدفعهم نحو تعطيل هذه الإضافات أو الاشتراك في خدمة “يوتيوب بريميوم” ذات التكلفة المرتفعة.


OpenAI تطلق ميزة "وضع التسجيل" لمستخدمي macOS


أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة تدعى "وضع التسجيل" Record Mode ضمن تطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة macOS، بهدف تسهيل إدارة الاجتماعات، وتدوين الأفكار، وتحويل اللحظات العفوية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.


 

تحذير عاجل .. ثغرات خطيرة في جوجل كروم تهدد ملايين المستخدمين
 

أصدرت الحكومة الهندية تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي متصفح جوجل كروم Google Chrome على أجهزة ويندوز وماك، بعد اكتشاف ثغرات أمنية يمكن أن تستغل في تنفيذ هجمات اختراق عن بعد. 


 

تحذير عالمي.. بيانات حسابات جوجل وفيسبوك ضمن أكبر تسريب إلكتروني
 

في واحدة من أخطر حوادث الاختراق الرقمي حتى الآن، كشفت تقارير حديثة عن تسريب أكثر من 16 مليار كلمة مرور على الإنترنت، في ما يعتبر أحد أضخم تسريبات البيانات في التاريخ الرقمي. 


بافيل دوروف يفجر مفاجأة.. 106 أطفال سيرثون ثروته البالغة 17 مليار دولار
 

أعلن بافيل دوروف، الملياردير الروسي ومؤسس تطبيق "تيليجرام"، عزمه توزيع كامل ثروته المقدرة بين 13.9 و17.1 مليار دولار، على أبنائه الذين يزيد عددهم على 100 طفل، معظمهم جاءوا إلى العالم من خلال التبرع بالحيوانات المنوية.


تسريب جديد يكشف ملامح سامسونج Galaxy S25 FE قبل الإعلان الرسمي
 

قبل أن تكشف سامسونج عن هاتفها رسميا، تسربت معلومات جديدة حول النسخة القادمة من سلسلة Fan Edition الشهيرة، والتي ستنطلق تحت اسم Galaxy S25 FE. 


⁠خلل من مايكروسوفت يمنع تشغيل متصفح كروم في ويندوز
 

واجه مستخدمو نظام ويندوز خلال الأيام الماضية مشكلة غريبة تمثلت في تعطل متصفح جوجل كروم Google Chrome وعدم قدرته على التشغيل، وذلك بسبب خلل في ميزة Family Safety من مايكروسوفت، التي تستخدم عادة من قبل الآباء والمدارس للتحكم الأبوي وتصفية المحتوى.

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