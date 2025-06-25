محافظ الغربية في جولة ميدانية مفاجئة بسمنود.. ويتابع مشروع الصرف الصحي بمنشية التحرير ويوجه بتكثيف الأعمال ورفع معدلات الإنجاز

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ظهر اليوم جولة مفاجئة في سمنود تفقد خلالها منطقة منشية التحرير (عزبة الناموس)، لمتابعه سير الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي الذي يُعد من المشروعات الحيوية التي تخدم أكثر من 21 ألف نسمة من سكان مناطق عزبة الناموس، والصنايع، والمعهد الديني.

جولة ميدانية محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الغربية الجهات المنفذة بتكثيف الأعمال ورفع معدلات التنفيذ وفق جدول زمني محدد، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان تقديم خدمة مستدامة تُراعي احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم في تحسين مستوى البنية الأساسية.

دعم محافظ الغربية

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المشروع الجاري تنفيذه يتضمن إنشاء محطة رفع حديثة على مساحة 445 مترًا مربعًا، إلى جانب تنفيذ شبكات انحدار بطول 32 كيلومترًا، وخط طرد رئيسي بطول 1.3 كيلومتر بخامة البولي إيثيلين المعتمدة، بالإضافة إلى تنفيذ عداية دفع نفقي دقيق أسفل كوبري أبو إسماعيل، مشيرًا إلى أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية لقرى ونجوع المنطقة، كما يسهم في إنهاء معاناة الأهالي من مشكلات الصرف الصحي القديمة بشكل جذري.

حل مشكلات سمنود

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الحياة في مختلف القرى والمناطق، وبما يتسق مع رؤية الدولة في بناء بنية تحتية قوية تواكب احتياجات الحاضر والمستقبل.

دعم محافظ الغربية

وخلال الجولة، شدد اللواء الجندي على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع المتابعة اليومية والتقارير الميدانية الدورية لضمان تسليم المشروع في التوقيت المحدد وبأعلى كفاءة ممكنة.

حل مشكلات المواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يتعامل بمنتهى الجدية مع ملف البنية التحتية، مؤكدًا أن العمل الميداني والرقابة المباشرة على مواقع العمل هما السبيل الأمثل لضمان تحقيق النتائج المأمولة، وأنه لن يتم السماح بأي تأخير أو تهاون في مشروعات تخدم المواطنين وتؤثر مباشرة على جودة حياتهم.