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أخبار التوك شو| كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الإيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح.. أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة أخبار مزيفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الإيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح.. أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة أخبار مزيفة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الأيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية منذ أول لحظة في الاعتداءات الإسرائيلية التي تمت على إيران بدأنا في العمل، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف مع وزراء ومحافظ البنك المركزي وتشكيل لجنة أزمة ومتابعة السلع  الاستراتيجية.

أبو العينين: مصر منصة عالمية للاستثمار والتصدير لسوق كبير يصل لملياري نسمة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تقود اليوم ثورة التحول الرقمي، ونحن فخورون بتراثنا الحضاري العريق الذي يقدم للعالم.

أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة: أخبار مزيفة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة، معلقا: " متجروش وراء أخبار غير صحيحة ومزيفة".
 

الحكومة: ضخ الغاز خلال أيام قليلة ولن يحدث تخفيف الأحمال

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدبلوماسية المصرية التى قامت وزارة بها الخارجية المصرية تحركت مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لإحكام العقل وتجنب التصعيد لاسيما بين إيران وإسرائيل.

الصحة: 57 مليون مواطن مشمولون بالتأمين الصحي.. ونعالج 3 ملايين سنويا على نفقة الدولة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تبذل جهودًا واسعة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة، من خلال التأمين الصحي الحالي والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب برامج العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة.

العليم العالى: المشاريع القومية تحتاج لخريجين بمواصفات خاصة

دعا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القطاع الخاص للشراكة مع الوزراء، مؤكدا أن أى شراكة تهدف إلى تطوير التعليم مرحب بها ويتم تقديم حوافز لها. 

إعلام إيراني: وفاة رئيس مركز قيادة الحرس الثوري متأثرا بجراحه

أعلن إعلام إيراني عن وفاة رئيس مركز قيادة الحرس الثوري “علي شدماني” متأثرا بجراحه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: العالم سيواجه تباطؤا في النمو العالمي

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، أن العالم بأسره سيواجه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تباطؤًا في النمو العالمي، وذلك نتيجة "عدم استقرار المنطقة والمشاكل الجيوسياسية" المستمرة منذ أكثر من عام، بدءًا من الحرب التي يفرضها الكيان على قطاع غزة.


الشرع: نعمل على وقف اعتداءات إسرائيل على دمشق بمفاوضات غير مباشرة

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن بلاده تعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


العراق يعلن استئناف العمل عبر مطار بغداد الدولي

أعلن العراق استئناف العمل عبر مطار بغداد الدولي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أحمد موسى النائب محمد أبو العينين وزارة الصحة

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