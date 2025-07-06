أستاذ طرق: حوادث الإقليمي تقع في التحويلات المرورية

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن الحوادث على الدائري الإقليمي تقع في التحويلات المرورية وليس على الطريق نفسه وهذه المناطق يطلق عليها مناطق عمل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مشاهدة سيارات تسابق بعضها وتقوم بغرز أثناء قيام اللجنة بعملها ورجال المرور تصادف تواجدهم وتم التعامل مع السيارات المخالفة.

ولفت إلى أنه يمر 130 ألف سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي بشكل يومي؛ ولذلك يصعب غلقه بشكل كلي، وسيتم فتح الطريق بعد زيادة وسائل التأمين المروري .

وأكد حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن هناك مشكلة سلوك مروري على الطريق الدائري الإقليمي تزداد مع الوقت، وهذا ينضبط مع تشديد الرقابة .