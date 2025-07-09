عروض داخل وخارج مصر.. مهيب عبد الهادي يكشف اقتراب رحيل نجم الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، اقتراب رحيل نجم الزمالك نبيل عماد دونجا قبل الموسم الجديد.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية: “دونجا جايله عروض احتراف خاصة من ليبيا ونادي الزمالك قد يوافق على رحيل اللاعب”.

وتابع: “دونجا ممكن يكون مش متواجد مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، حسب رؤية الجهاز الفني، ولديه عروض من داخل مصر”.

وكثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم لتسويق نبيل عماد دونجا لاعب الفريق للرحيل عن الفريق، سواء بيعا أو إعارة، فى الوقت الذى يقوم فيه اللاعب بتسويق نفسه بالفعل عن طريق وكيل لاعبين.

وكان دونجا طلب من أحد وكلاء اللاعبين البحث عن عرض للرحيل عن الأبيض الفترة المقبلة، حيث ينتهى عقده مع الزمالك الموسم المقبل، ولم تسع إدارة النادى أو لجنة التخطيط لعقد أي جلسة مع اللاعب للاتفاق على التجديد للفريق مبكرا، مثلما حدث خلال الأيام الماضية مع غيره من اللاعبين.