اليوم.. ختام امتحانات الثانوية العامة بسوهاج وسط إجراءات مشددة

تختتم اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة سوهاج، حيث يؤدي الطلاب آخر موادهم في جميع الشعب، إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية "علوم" امتحان مادة الأحياء، بينما يؤدي طلاب شعبة "رياضة" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

وذلك في حين يخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان حسن سير العملية الامتحانية حتى اللحظة الأخيرة.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وكان ماراثون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج قد انطلق قبل أسابيع في 79 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

أدى الطلاب أول امتحاناتهم في مواد التربية الدينية والوطنية، وسط أجواء هادئة وتنسيق عالي المستوى بين مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات.

ويؤدي هذا العام نحو 32 ألفًا و18 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة داخل لجان سوهاج، في ظل متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بمديرية التعليم.

وذلك برئاسة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الذي أكد في أكثر من مناسبة على الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقد شهدت لجان الامتحانات بسوهاج إجراءات تفتيش وتأمين مشددة، حيث تم منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، بالإضافة إلى التأكيد على التعامل الحازم مع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام.

كما تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان بشكل يليق بدورهم، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على رفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتوفير أقصى درجات الهدوء للطلاب.

وأكد الأستاذ عصام الهواري، وكيل لجنة النظام والمراقبة بقطاع قنا "ب"، على ضرورة التزام الطلاب بكتابة بياناتهم بأنفسهم على أوراق الإجابة بدقة، مع التشديد على عدم مبيت أي عضو من القائمين على الامتحانات داخل اللجان، والاقتصار على الإقامة في الاستراحات الرسمية المعتمدة فقط.

ومع انتهاء اليوم، تُطوى صفحة هامة من مسيرة الطلاب التعليمية، وسط ترقب وانتظار لموعد إعلان النتائج المرتقبة.