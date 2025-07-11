متحدث الحكومة عن بيع سنترال رمسيس: شائعة غير منطقية.. ومصطفى بكري: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين مازال ثابتا رغم كل التحديات| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير الري: سد النهضة غير شرعي.. وما تفعله إثيوبيا مناورات سياسية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن كل ما يحدث من جانب الطرف الاثيوبي بخصوص سد النهضة هو لمخاطبة الرأي العام العالمي، مؤكدا أن هذا الملف هو الأهم على مائدته، قائلا: "مسؤوليتنا الحفاظ على حقوق المصريين من المياه والطريقة التي تخاطب بها اثيوبيا الرأي العالمي مجرد مناورات سياسية".



متحدث الحكومة عن بيع سنترال رمسيس : شائعة غير منطقية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التأخر في استقرار خدمات الاتصالات في بعض الأماكن نتيجة نقل الخدمة من مكان لآخر لضمان الاستمرارية وعدم تكرار الانقطاع، مؤكدا أن وزارة الاتصالات لديها القدرة للتصدي لمثل تلك الأزمات الطارئة.

الاتحاد الأوروبي: إسرائيل وافقت على تسهيلات إنسانية لغزة والتنفيذ وشيك

أعلن شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، أن الاتحاد الأوروبي تلقى موافقة إسرائيلية على إجراء تغييرات جوهرية تتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفعلي لهذه الخطوات يُنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة.

إجراء عاجل من الدولة لمكافحة الصيد الجائر بالبحر الأحمر.. وزيرة البيئة توضح

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خريطة تفاعلية أُعدّت بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة العسكرية، توضح تأثير التغيرات المناخية حتى عامي 2050 و2100، بناءً على بيانات من وزارة الري وهيئة الأرصاد الجوية.

مصر في القلب.. الحبتور: ما صدر من الحكومة بشأن أرض الساحل يعكس شفافية الدولة المصرية

أكد خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، أنه دشن مركزًا للأبحاث في مصر يديره نخبة من العباقرة المصريين، إيمانًا منه بكفاءاتهم وقدرتهم على الابتكار وتحقيق الإضافة في مجالات متعددة.



ياسمين عز للرجالة: لازم تستغل الموقف لما مراتك تقولك تليفونك مقفول ليه قولها الشبكة بايظة

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للرجالة تزامنا مع انقطاع الإتصالات بعد حادث سنترال رمسيس قائلا : لازم تستغل الموقف لما مراتك تقولك تليفونك مقفول ليه قولها الشبكة بايظة .

مصطفى بكري: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين مازال ثابتا رغم كل التحديات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن موقف مصر من تهجير الفلسطينيين مازال ثابت على الرغم من كل التحديات التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أن إسرائيل مازالت تمارس مخطط التهجير.

الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات أنه تم التعامل على الفور بعد حادث سنترال رمسيس وتفعيل الخطة البديلة والتعامل بعودة الخدمة سريعا .



خوفا من وقوع المواطن فريسة.. شعبة الأدوية تطالب بزيادة الأسعار

تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.

نتنياهو: توصلت إلى اتفاقات مع ترامب بشأن غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه توصل إلى اتفاقات مع ترامب بشأن غزة والمنطقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .