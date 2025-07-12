مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.. أحمد موسى يفضح خطة نتنياهو الخبيثة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن من شروط أمريكا لرفع العقوبات عن سوريا، هو التطبيع العاجل مع إسرائيل، ولذلك أحمد الشرع يجلس اليوم مع الإسرائيليين في أذربيجان وجها لوجه دون وسيط على نفس الطاولة بعدما قال إن إسرائيل ليست عدو.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلام الذي يدور حول تهجير الفلسطينيين على أن ينقلوا 700 ألف فلسطيني إلى رفح في مدينة خيام على مساحة 55 كيلو متر مربع على حدود مصر.



وعرض أحمد موسى خريطة تفضح مخطط إسرائيل فى تقسيم غزة ورفح الفلسطينية إلى 5 قطاعات عبر 5 محاور هى «موراج و نتساريم و كيسوفيم ومفلاسيم وفلادلفيا».



واكد موسى ان نتنياهو لا يسعى إلى السلام ويخطط لإقامة مدينة «خيام» يعيش فيها قرابة 700 ألف فلسطينى على حدود مصر، لحين تنفيذ مخططه إلى تهجيرهم .

وشدد على ان هذه هى المرحلة الأولى خاصة وأن رئيس وزراء الاحتلال يخطط أيضا إلى تهجير 1.5 مليون فلسطينى فى المرحلة الثانية.

وقال إنه لا يوجد أحد في مصر من أول الرئيس السيسي وحتى الـ 100 مليون يقبل بمخطط التهجير، ويرفضون هذا الكلام ومستعدون يروحوا سيناء يقعدوا في معبر رفح كي يدافعوا عن بلدهم وأرضهم ولا يوجد مواطن مصر يقبل تهجير أي مواطن فلسطيني إلى أراضينا.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ترفض التهجير الطوعي والقسري للشعب الفلسطيني لأن هذا يعني انتهاء القضية الفلسطينية.

واختتم أن مصر لم تغلق معبر رفح ولكن تؤمن حدودها وشعبها وأمنها، لافتا إلى أن قواتنا وجيشنا موجودة على آخر سمنتميتر على حدودنا بعتادها وجاهزة على مدار الساعة.