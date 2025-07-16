قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد المواجهة غدا.. أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال ضد الضفة
مليار دولار.. تأييد براءة محمد رمضان ورفض الدعوى المدنية في إهانة العلم المصري
إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة
نائب محافظ الجيزة لـ صدى البلد: لوجو جديد للمحافظة يتناسب مع المتحف المصري الكبير
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام
بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح
اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد
تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المصريين الأحرار" بسوهاج ينظم تدريبًا لإعداد كوادر لإدارة الحملات الانتخابية

"المصريين الأحرار" بسوهاج ينظم تدريبًا نوعيًا لإعداد الكوادر الشابة في إدارة الحملات الانتخابية
"المصريين الأحرار" بسوهاج ينظم تدريبًا نوعيًا لإعداد الكوادر الشابة في إدارة الحملات الانتخابية
حسن رضوان

في إطار حرص حزب المصريين الأحرار على تأهيل الكوادر السياسية الشابة وتمكينهم من أدوات العمل العام، نظّمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج تدريبًا نوعيًا بعنوان "كيفية إدارة الحملات الانتخابية"، تناول الأسس العلمية والميدانية لإنجاح الحملات، من التخطيط إلى حشد الأصوات.

جاء التدريب تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام،  وتحت إشراف محمد عبد الله غريب، أمين الحزب بسوهاج، و إيليا ورد، أمين التنظيم بالمحافظة.

وحضر فعاليات التدريب د. محمد الشريف مرشح الحزب لمجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج؛ قدّم التدريب كل من المدربة إيريني رشاد، والمدرب مختار رسمي، وتضمّن محاور متقدمة في الاستهداف، الرسالة الانتخابية، إدارة فرق العمل، أدوات الاتصال الفعّال، وآليات تحويل الدعم الجماهيري إلى أصوات فعلية لصالح مرشحي الحزب.

شهد اللقاء حضورًا مميزًا لعدد من قيادات الحزب، من بينهم:
مصطفى الشريف، أمين الشباب، وجيه ورد، أمين التقييم والمتابعة،
هاني رسمي، أمين الشؤون الإدارية والعضوية،عصام صلاح، أمين لجنة التعليم، وعادل العسيري، مسؤول لجنة خدمة المواطنين،
إلى جانب عدد من أمناء المراكز، والمساعدين، وأعضاء هيئة المكتب، منهم: أشرف خلف، ورامي موريس.

وأكد المشاركون في ختام التدريب أهمية استمرار هذه اللقاءات التفاعلية التي تسهم في تطوير الأداء السياسي، وبناء كوادر مدرّبة ومؤهلة قادرة على لخوض الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة، وتعزيز حضور الحزب في الشارع عبر أدوات مهنية قائمة على المعرفة والتخطيط.

حزب المصريين الأحرار الكوادر السياسية الشابة سوهاج إدارة الحملات الانتخابية حشد الأصوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

ترشيحاتنا

نادي زد

مصدر: الزمالك يطلب التعاقد مع مدافع زد لتعويض غياب أحمد حسام

الزمالك

صانع الألعاب تحت الميكروسكوب .. صفقة جديدة تقترب من الزمالك

وسام ابو علي

تصاعد أزمة وسام أبو علي في الأهلي

بالصور

إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركزي الزقازيق والحسينية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف

7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف
7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف
7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد