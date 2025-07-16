"المصريين الأحرار" بسوهاج ينظم تدريبًا لإعداد كوادر لإدارة الحملات الانتخابية

في إطار حرص حزب المصريين الأحرار على تأهيل الكوادر السياسية الشابة وتمكينهم من أدوات العمل العام، نظّمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج تدريبًا نوعيًا بعنوان "كيفية إدارة الحملات الانتخابية"، تناول الأسس العلمية والميدانية لإنجاح الحملات، من التخطيط إلى حشد الأصوات.

جاء التدريب تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، وتحت إشراف محمد عبد الله غريب، أمين الحزب بسوهاج، و إيليا ورد، أمين التنظيم بالمحافظة.

وحضر فعاليات التدريب د. محمد الشريف مرشح الحزب لمجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج؛ قدّم التدريب كل من المدربة إيريني رشاد، والمدرب مختار رسمي، وتضمّن محاور متقدمة في الاستهداف، الرسالة الانتخابية، إدارة فرق العمل، أدوات الاتصال الفعّال، وآليات تحويل الدعم الجماهيري إلى أصوات فعلية لصالح مرشحي الحزب.

شهد اللقاء حضورًا مميزًا لعدد من قيادات الحزب، من بينهم:

مصطفى الشريف، أمين الشباب، وجيه ورد، أمين التقييم والمتابعة،

هاني رسمي، أمين الشؤون الإدارية والعضوية،عصام صلاح، أمين لجنة التعليم، وعادل العسيري، مسؤول لجنة خدمة المواطنين،

إلى جانب عدد من أمناء المراكز، والمساعدين، وأعضاء هيئة المكتب، منهم: أشرف خلف، ورامي موريس.

وأكد المشاركون في ختام التدريب أهمية استمرار هذه اللقاءات التفاعلية التي تسهم في تطوير الأداء السياسي، وبناء كوادر مدرّبة ومؤهلة قادرة على لخوض الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة، وتعزيز حضور الحزب في الشارع عبر أدوات مهنية قائمة على المعرفة والتخطيط.