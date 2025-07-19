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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جي أي سي Emkoo موديل 2024 كسر زيرو.. أعلى فئة بهذا السعر

جي اي سي Emkoo موديل 2024
جي اي سي Emkoo موديل 2024
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة من الإصدارات الصينية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

وظهرت السيارة جي أي سي Emkoo موديل 2024 في سوق السيارات المستعملة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

جي اي سي Emkoo موديل 2024 

وننصح دومًا جميع المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة، أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، أو الهيكلية سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الأسعار بشكل جيد للحصول على أفضل قيمة مقابل السعر.

مواصفات جي اي سي Emkoo موديل 2024 

تعتمد جي أي سي Emkoo موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 177 حصانًا، و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار DSG، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

جي اي سي Emkoo موديل 2024 

تجهيزات جي اي سي Emkoo موديل 2024

تضم جي أي سي Emkoo موديل 2024 عدد من التجهيزات منها، كاميرا، حساسات ركن أمامية وخلفية، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، لوحة لقراءة البيانات، فتحة سقف زجاجية بانوراما.

جي اي سي Emkoo موديل 2024 

تحتوي جي أي سي Emkoo موديل 2024 على زجاج خلفي مظلل، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية أمامية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، قفل مركزي، إنذار، مقاعد كهربائية للتحكم في اختيار وضع الجلوس.

جي اي سي EMKOO جي اي سي Emkoo جي اي سي Emkoo  كسر زيرو جي اي سي Emkoo  2024

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