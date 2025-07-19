المصريون يقبلون على شواطئ الإسكندرية.. وأحمد موسى: بلد الأمن والأمان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار والشعب المصري يمارس حياته بكل حرية وبشكل طبيعي .



وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، لقطات لإقبال المصريين على شواطئ الإسكندرية فجرا للاستمتاع بالأجواء .

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ما شاء الله الأسر المصرية خرجت تتفسح في الإجازة وإحنا بنعيش في أمن وأمان ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عشرات الآلاف من المصريين يقبلون على شواطيء الإسكندرية وكورنيش الإسكندرية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إقبال المصريين على الشواطئ رسالة تؤكد الأمن والأمان ".