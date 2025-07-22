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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى العش: معسكر تونس محطة مثالية للاستعداد للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن معسكر الفريق المقام حاليًّا في مدينة طبرقة التونسية يمثل فرصة مثالية للإعداد الجيد قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. 

وأوضح أن أجواء المعسكر تساعد اللاعبين على التركيز والانضباط، مشيرًا إلى وجود طموح جماعي لتقديم موسم قوي يليق بتاريخ النادي الأهلي وطموحات جماهيره.

التجربة الودية أمام الملعب التونسي مفيدة فنّيًّا

وأشاد العش بالتجربة الودية الأولى للفريق خلال المعسكر، والتي جمعت الأهلي بنظيره الملعب التونسي، مؤكدًا أنها كانت مباراة فنية مميزة أتاحت للجهاز الفني تقييم اللاعبين والوقوف على مستوى الانسجام داخل الفريق. وأضاف أن مثل هذه المواجهات تمنح اللاعبين الثقة وتحفّزهم على رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل المنافسات الرسمية.


 

سعادة كبيرة بالانضمام النهائي إلى الأهلي

وعبّر مصطفى العش عن سعادته بالانضمام رسميًّا ونهائيًّا إلى صفوف النادي الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما لديه ليكون عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفني والإدارة. وبيّن أن ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة تتطلب العمل الجاد والانضباط الكامل داخل وخارج الملعب.

تنافس إيجابي وطموح لتحقيق البطولات

واختتم مدافع الأهلي تصريحاته بالإشارة إلى أن الموسم المقبل سيكون مليئًا بالتحديات، وأن جميع اللاعبين يدخلون في منافسة إيجابية تدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم، مؤكدًا أن الهدف الأسمى للجميع هو تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي الوفية التي تقف دائمًا خلف الفريق.

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراته الودية الأولى أمام الملعب التونسي بنتيجة 4-1، وسجل الأهداف كل من محمد شريف “هدفين”، وأشرف بن شرقي، ومحمد عبد الله


 

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