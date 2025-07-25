باراك: إسرائيل تحولت لدولة منبوذة.. والحل الوحيد لإنقاذها هو العصيان المدني

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أن تل أبيب التي يعرفها والرؤية الصهيونية تنهار، ويجب تأمل الواقع بشجاعة.

وقال باراك في تصريحات له: جيشنا حقق "إنجازات كبيرة" في لبنان وإيران وسوريا، لكننا عالقون في حرب استنزاف بقطاع غزة.

وأضاف : الدماء تسيل وعائلات جنود الاحتياط تنهار وتم التخلي عن الأسرى على مذبـ ح البقاء في السلطة.

وتابع : الحكومة وقيادتها عديمة المسؤولية، تتحملان مسؤولية ما آلت إليه الأمور في "إسرائيل".

وأردف "إسرائيل" تتحول إلى دولة منبوذة في العالم وأغلبية الشعب فقدت ثقتها في الحكومة.

وختم : الحراك الوحيد الذي يمكنه إنقاذ "إسرائيل" هو عصيان مدني وإضراب عام حتى تغيير الحكومة أو استقالة رئيسها.