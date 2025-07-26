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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: انتهاء 98% من أعمال المرافق بمنطقة شمس الحكمة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
عبد الخالق صلاح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى قرب انتهاء الأعمال الجارية هناك، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية.

وتابع  الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الجهات المعنية حرصت على تسهيل انتقال المواطنين المصريين من المرحلة الأولى التي تم تسليمها في منطقة رأس الحكمة، إلى منطقة شمس الحكمة الجديدة.

وأوضح الحمصاني  أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بعملية تخطيط الأراضي وتوفير المرافق والخدمات، بما يضمن انتقالًا مريحًا وآمنًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في بعض المرافق بلغت 100%، بينما اقتربت أعمال أخرى من الاكتمال بنسبة 98%.

وأعلن المتحدث عن إنشاء مدرسة تجريبية جديدة بمنطقة شمس الحكمة تضم 28 فصلًا دراسيًا، مؤكدًا أنها ستدخل الخدمة رسميًا خلال العام الدراسي المقبل، في إطار خطة الحكومة لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتكاملة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أفتتح اليوم معرض الهيئة العربية للتصنيع في منطقة العلمين، والذي يضم منتجات مصنع «أتيكو» للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة. يأتي المعرض في إطار جهود الدولة لتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.

المتحدث باسم مجلس الوزراء رأس الحكمة انتهاء الأعمال الساعة 6

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