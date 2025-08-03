الصحف السعودية تشيد بمواقف أحمد حسن كوكا خارج الملعب

أشادت تقارير سعودية بمواقف المهاجم المصري أحمد حسن كوكا المنضم حديثا ل الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

واكدت صحيفة "سبق"، أن نادي الاتفاق ربح لاعبًا وإنسانًا بالتعاقد مع أحمد حسن كوكا، الذي لا يكتفي بالمشاركة فى الهجوم داخل الملعب، بل يشارك فى المعارك الإنسانية خارجه.

وأضافت الصحيفة، أن كوكا كان يدافع عن القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة، فخلال تواجده فى الدوري التركي احتفل بأحد أهدافه برفع قميص عليه صورة الطفلة الفلسطينية "ريم"، إحدى شهيدات العدوان الإسرائيلي على غزة

كما نشر اللاعب بوست لادانة الاحتلال الإسرائيلي، وكتب: "نحن كعرب نعرف الحقيقة، لكن هذه الرسائل موجهة لأصدقائي غير العرب.. فلسطين صاحبة الأرض، ومن يقاوم ليس إرهابيًا بل صاحب حق".

وأوضحت الصحيفة أنه "رغم شخصيته الواضحة فى المواقف العامة، يفضل كوكا إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام، إذ يعيش حياة هادئة مع زوجته البرتغالية ماريانا التي تزوجها في البرتغال، ورُزق منها بطفلين، ويشارك بين حين وآخر لحظات عائلية نادرة عبر حساباته الرسمية ولا يظهرها كثيراً".