أحمد موسى: مصر تعمل في العلن ولم نوقع اتفاقية غاز مع إسرائيل حاليا.. التحالف الوطني: مستعدون لتقديم الدعم دائما لقطاع غزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



عبد المنعم سعيد: اللي هيحط رجله جوه الحدود المصرية هنقطعها

أكد عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، أن الحرب ضد إسرائيل تخضع لحسابات دقيقة، مضيفا:" اللي هيحط رجله جوه الحدود المصرية هنقطعها".

أحمد موسى: مصر تعمل في العلن. ولم نوقع اتفاقية غاز مع إسرائيل حاليا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر الدولة الوحيدة التي تعمل في العلن، قائلا:" مش عندنا أسرار فيما يتعلق بعلاقتنا بتكون في السر، مفيش على رأسنا بطحة".

أحمد موسى: فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز أو كهربا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم توقع اتفاقيات جديدة مع إسرائيل بشان الغاز الطبيعي بين الشركات المنتجة وشركات القطاع الخاص .



عجز لسانه عن التعبير فوثق جرائم الاحتلال بلغة الإشارة.. القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب أبنائها

اختار الشاب الفلسطيني الأصم باسم الحبل، أن يواجه رصاص الاحتلال وحصاره بلغة بلا صوت، لينقل للعالم معاناة أهالي غزة المحاصرة، بحسب تقرير عرضته قناة “إكسترا نيوز”.

التحالف الوطني: مستعدون لتقديم الدعم دائما لقطاع غزة

أكد المهندس أحمد موسى، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن التحالف دائما فى حالة استعداد وتواجد لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، سواء تواجدت هذه المساعدات فى مخازن بمحافظة شمال سيناء أو مخازن القاهرة.



الأرصاد: الأسبوع الحالى أجواءه شديدة الحرارة



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع سيؤثر علينا امتدادًا لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا فيما يعرف بالقبة الحرارية، وهو ما يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل كبير، وزيادة فترات ارتفاع أشعة الشمس والأجواء المشمسة.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة إن مجلس وزراء بنيامين نتنياهو هو حكومة موت، وإذا قرر نتنياهو احتلال أجزاء من غزة وقتل أبناؤنا سنطارده في كل مكان.



استشهاد 6 جنود لبنانيين وإصابة آخرين في انفجار مخزن ذخيرة جنوبي البلاد

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الجيش اللبناني أفاد في بيان، باستشهاد 6 عسكريين وإصابة عدد آخر جراء انفجار وقع في وادي زبقين بمنطقة مجدل زون، في قضاء صور جنوب البلاد.



أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على القيادي في حماس أسامة حمدان، قائلا:"سيب التكييفات والمكاتب وتعالى حرر معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لأن مصر لم تغلق المعبر من جانبها".