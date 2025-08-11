تطور تطبيق Notes منذ إطلاقه

عندما أطلقت آبل الجيل الأول من هاتف آيفون في عام 2007، جاء الجهاز مزوداً بتطبيق بسيط لتدوين الملاحظات أُطلق عليه اسم "Notes".

ومع مرور السنوات وتطور قدرات الآيفون، تطور معه التطبيق ليتيح للمستخدمين تنسيقات متعددة للملاحظات، مثل إنشاء الجداول، والعناوين، والقوائم المرقّمة، والقوائم النقطية، وغيرها.

كما أصبح بالإمكان تدوين ملاحظة سريعة من أي تطبيق أو شاشة دون الحاجة لفتح التطبيق.

ميزات موسعة في تسجيل الملاحظات

يوفر التطبيق أيضاً إمكانية تسجيل الملاحظات الصوتية وتحويلها إلى نص، بالإضافة إلى ماسح ضوئي مدمج لالتقاط المستندات وتحويلها إلى صيغة رقمية. ومع هذا الكم الكبير من المزايا، وجدت آبل أن الوقت قد حان لإجراء تغيير على تطبيق Notes مع إطلاق iOS 26.

شريط أدوات موسع في iOS 26

في iOS 18، كان شريط الأدوات في Notes يضم خيارات مثل قائمة التنسيق، وقائمة المهام، والجداول، والمرفقات، وأدوات التسطير (Markup)، وأدوات الكتابة المدعومة بقدرات Apple Intelligence، وهي عناصر تظهر فوق لوحة المفاتيح مع خيارات فرعية إضافية عند النقر على أي أداة.

أما في iOS 26، فقد أبقت آبل على الأدوات الستة الأساسية وأضافت إليها مزيداً من الخيارات ليصل عددها الإجمالي إلى 18 أداة يمكن استعراضها عبر التمرير لليسار.

شريط أدوات تكيفي ذكي

لتسهيل تجربة الاستخدام، طورت آبل شريط أدوات تكيفي جديد يمكنه تحديد الأدوات التي يحتاجها المستخدم بناءً على سياق العمل داخل التطبيق، بحيث تظهر الأدوات الأكثر ملاءمة في الواجهة مباشرة دون الحاجة للبحث بينها جميعاً.

فعلى سبيل المثال، عند تعديل نص، سيعرض الشريط خيارات مثل الغامق، والمائل، والتسطير، بينما عند تحرير أكثر من سطر، ستظهر أدوات مثل زيادة المسافة البادئة أو تقليلها.

الميزة الجديدة متاحة حالياً في النسخة التجريبية iOS 26 Beta 5، وإذا أبقت آبل عليها كما هو متوقع، فستكون متوفرة لمعظم المستخدمين مع الإصدار الرسمي من iOS 26 الشهر المقبل.