كواليس مبادرة اتحاد الكرة وإجبار الأندية بدفع مستحقات المنظمة بشكل مباشر

كشف الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كواليس مبادرة اتحاد الكرة واجبار الأندية بدفع مستحقات المنظمة بشكل مباشر، قائلا: “الأندية كانت تدفع قبل كل بطولة مبلغ كبير يأخذه إتحاد الكرة بخصوص المنشطات وتحاليلها”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “الإتحاد كان يأخذ الأموال ولا يدفعها للمنظمة، إلا أن الأن فى وجود الإتحاد الجديد أصبحت الأندية تدفع مباشرة المبالغ المطلوبة للمنظمة، وهذا سيفرق كثير جدا فى المرحلة القادمة، لكمية العينات التي يتم أخذها للبطولة”.

وتابع: “المنظمة مسئولة عن كل رياضة مصر مسجل فى إتحاد وطني، أي لاعب عرضة لإختبار المنشطات، ويكون هناك عدة أنواع، الأول هو التحليل المفاجئ، والأخر هو تحليل موجه بوجود إشاعة عن لاعب يأخذ منشطات”.