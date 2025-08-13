«القديس يوسف النجار» | عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء

فى إطار احتفالات الكنيسة القبطية بصوم السيدة العذراء مريم، ألقى نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مساء أمس الثلاثاء عظة بعنوان: «القديس يوسف النجار»، بكنيسة القديسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

وذلك بدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل أنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة براري بلقاس والآباء كهنة الكنيسة، ضمن برنامج النهضة.

وصلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بوادي حوف، بمشاركة كهنة الكنيسة والشمامسة والخدام والشعب.

وخلال صلوات القداس، دشن نيافته بعض أواني المذبح، وألقى عظة بعنوان “الوزنات والمسؤولية”.

عقب القداس، تفقد حضانة الكنيسة والتقى بالأطفال في جو من الأبوة والمحبة.